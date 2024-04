Consiliul Judeţean Galaţi, investiție de 14 milioane de lei pentru construcția unei clădiri noi la Spitalul din Târgu Bujor - Galerie foto

Astăzi, la Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor a fost inaugurată o nouă investiţie realizată de către Consiliul Judeţean Galaţi cu ajutorul fondurilor europene. Este vorba despre o clădire nouă pentru Ambulatoriul unităţii medicale, o clădire de peste 800 de mp, în care vor funcţiona cabinetele de Chirurgie generală, ORL, Medicină Internă, Pediatrie şi Obstetrică-Ginecologie, fiecare cu propria sală de tratament, precum şi laboratorul de analize medicale. De asemenea, noua clădire are circuite separate pentru copii şi adulţi.

Valoarea investiţiei este de aproximativ 14 milioane de lei, din care 10,7 milioane de lei sunt fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi: Acum, Ambulatoriul are spaţii atât pentru consultaţii, cât şi pentru tratamente

“Am construit de la zero o clădire pentru Ambulatoriul spitalului, care nu avea un spaţiu propriu şi funcţiona în interiorul secţiilor medicale. Acum, Ambulatoriul are spaţii atât pentru consultaţii, cât şi pentru tratamente, mai ales că toate cabinetele au fost dotate cu echipamente medicale de ultimă generaţie şi mobilierul necesar. Practic, totul este nou şi modern.

De asemenea, aici va funcționa și laboratorul de analize medicale, care până acum își desfășura activitatea într-o clădire construită în urmă cu aproape 150 de ani. Mai mult, noul laborator are un spaţiu de patru ori mai mare şi a fost dotat de la zero cu aparatură medicală, unele echipamente fiind o premieră în istoria unităţii medicale. Este a treia clădire nouă inaugurată la Spitalul din Târgu Bujor în ultima jumătate de an.

Astfel, spitalul, pe care alţii l-au vrut închis, s-a transformat complet, de la linoleum pus direct pe pământ la spaţii moderne de tratament, oferind acum condiţii la fel sau chiar mai bune decât multe spitale din ţară. De altfel, trei noi medici au ales să vină la Spitalul Târgu Bujor în ultimele luni şi datorită acestor investiţii.

Şi mai avem un vis, acela de a construi o clădire nouă şi pentru Medicina Internă şi Compartimentul de Urgenţe, astfel încât toate secţiile spitalului să funcţioneze în clădiri noi sau modernizate complet. Totul pentru cei aproape 60.000 de oameni din centrul judeţului care au nevoie de serviciile medicale ale acestui spital”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Pentru dotarea noii clădiri, au fost achiziţionate 180 de echipamente medicale, iar pentru consolidarea terenului a fost construit un zid de sprijin. Clădirea este dotată cu centrală electrică, pompe de căldură, lift pentru accesul pacienților nedeplasabili în secția de Chirurgie şi sisteme de supraveghere video, de control acces în încăperi şi de detecție incendiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News