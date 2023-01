Congresul SUA ar vrea să interzică Tik Tok

Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor din Congresul Statelor Unite intenţionează să organizeze luna viitoare un vot asupra unui proiect de lege care vizează blocarea utilizării în SUA popularei aplicaţii chineze de socializare TikTok, a confirmat vineri comisia.

Măsura, propusă de reprezentantul Michael McCaul, este menită să ofere Casei Albe instrumentele legale pentru a interzice TikTok pe motive legate de securitatea naţională a SUA. Fostul preşedinte american Donald Trump a încercat în 2020 să interzică noilor utilizatori din SUA să descarce TikTok, dar oferta a fost blocată de judecători. În iunie 2021, administraţia actuală Joe Biden a renunţat în mod oficial la acest efort, scrie Rador.

Gen Z ar aprecia mai mult relaţii personale

Gen Z, cel mai tânăr grup de consumatori care decid tendinţele viitoare ale pieţei, se bazează pe avantajele asigurate de avansul tehnologic, însă apreciază cel mai mult relaţiile personale, potrivit unui comunicat al Mastercard în care sunt prezentate rezultatele unui nou studiu realizat în regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE). Studiul a fost publicat în august 2022.



În cele 11 ţări vizate de studiu, printre care şi România, persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani reprezintă 7,2% din populaţie (aproximativ 11,5 milioane), iar importanţa lor pentru economie este în creştere.



Noua cercetare Mastercard arată faptul că, deşi tinerii sunt puternic ancoraţi în digital, relaţiile şi interacţiunile face to face" sunt extrem de importante pentru ei. Totodată, aceştia sunt implicaţi în rezolvarea diferitelor probleme sociale şi de mediu, aşteptând acelaşi lucru de la brandurile pe care le urmăresc. Aceşti consumatori smart, conectaţi în permanenţă pe mediile digitale, se aşteaptă ca serviciile comerciale şi financiare să fie rapide şi convenabile. Ei sunt dornici să cumpere online şi sunt fani ai plăţilor mobile contactless, precum şi ai serviciilor de mobile banking.



Studiul Mastercard prezintă o radiografie a tinerei generaţii care, din perspectivă financiară, se bazează în principal, pe părinţii, încercând, în acelaşi timp, să-şi diversifice sursele de venit. Venitul mediu al unui tânăr român din Generaţia Z este de 432 EUR pe lună. În România, pentru mai bine de o treime dintre tineri (39%), părinţii sunt în continuare principala sursă de venit, în timp ce 31% au un loc de muncă full-time, iar 12% primesc burse şcolare. Se simt dependenţi de părinţi şi schimbarea acestui status quo este prioritatea lor în viitorul apropiat. Astfel, principalul obiectiv este să îşi finalizeze studiile şi să înceapă să acumuleze experienţă profesională.



""Deşi banii sunt importanţi, relaţiile cu alte persoane sunt cele mai apreciate de Gen Z, iar aproape jumătate din aceştia (48%) sunt de acord că există lucruri mai semnificative în viaţă decât banii. Întrebaţi despre valorile care sunt cele mai importante pentru ei, tinerii din Generaţia Z au indicat familia (65%), sănătatea (60%), cariera (36%), educaţia şi situaţia financiară (ambele în procent de 35%)", se spune în comunicat.



În ciuda percepţiei comune, în opinia lor, nimic nu poate înlocui conversaţiile în persoană, iar 61% declară că le place să-şi petreacă timpul liber cu alţii, în special cu prietenii, mai degrabă, decât singuri.



Predilecţia lor pentru valori profunde este evidenţiată şi de preocuparea faţă de problemele sociale şi de mediu, iar aproape jumătate dintre respondenţii români (46%) spun că donează către diverse fundaţii şi ONG-uri, iar 52% se implică în acţiuni de voluntariat.



"Ca adevăraţi idealişti ce sunt, tinerii îşi asumă responsabilitatea în modelarea viitorului, găsind importante provocările de mediu şi sociale din prezent. De aceea, aceştia se aşteaptă ca brandurile să acţioneze şi în aceste zone. În urma studiului, am văzut că tinerii apreciază companiile sustenabile şi doresc să se implice în societate prin donaţii sau făcând voluntariat. La Mastercard le facilităm acest lucru prin intermediul iniţiativelor noastre din cadrul Priceless Causes, dar şi prin multe alte modalităţi", a spus Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România şi Croaţia, conform Agerpres.

