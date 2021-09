Sociologul Alfred Bulai a vorbit despre Congresul PNL care are loc sâmbătă, 25 septembrie.

"Prima şansă o are, în continuare, domnul Cîţu. S-a demonstrat public că mulţi vor ca domnul Cîţu să rămână. Practic a rămas premier până în ziua congresului – ceea ce s-a dorit. Domnul Orban nu ştiu că are capacitatea să rupă partidul. Invers da. Probabil o victorie a lui Orban ar însemna ruperea PNL-ului.

Însă domnul Orban, după mine, va avea o strategie de a sta în partid, de a fi neaşteptat de civilizat în prima parte. Uitaţi-vă cine este în jurul său: nu sunt persoane grele, care să aducă voturi, să construiască. Sunt prea puţini care ar avea capacitatea de a lucra alături de Orban la crearea unui alt partid. Nu văd posibilitatea aceasta realistă şi, pe de altă parte, numărul lor se va înjumătăţi după congres. Automat pierzi şi o mare parte dintre susţinători. Aţi fi crezut, de exemplu, acum trei-patru ani, că domnul Dragnea va rămâne doar cu Codrin Ştefănescu alături? Şi era mai tare totuşi... un partid uriaş.

Pe de altă parte, e ca şi în cazul Dragnea: de ce să intri într-o aventură? E clar că e o problemă pentru ei; cei care sunt în tabăra lui Orban – mai ales cei care au ieşit în faţă – se gândesc că nu vor mai fi vreodată pe liste şi sigur că aici este presiunea reală.

De ce nu a reuşit, în final, domnul Ponta cu Pro România? Pro România era un partid de peste 10% dacă nu îl arestau pe Dragnea. Însă după acel moment, respectivii şi-au zis ‚gata, trebuie să ne întoarcem’ (n.r. – în PSD)", a explicat Alfred Bulai.

Care va fi strategia lui Orban, dacă va pierde şefia partidului

"Cred că strategia personală a domnului Orban va fi să aştepte. E vreo tragedie? S-a pierdut o luptă, nu trebuie să exagerăm. Credeţi că o va duce bine domnul Cîţu, că PNL-ul va sta frumos? Că vine fericirea? Nu, va fi aceeaşi perioadă gen Cîţu, chiar dacă se reîmprieteneşte cu USR-ul, o va face doar pentru un număr de câteva luni. Suntem în situaţia Convenţiei Democrate: ne scăldăm în înjurături, după aia ne împrietenim şi spunem că e inadmisibil şi trebuie să mergem mai departe.

Oricum e un dezastru în acest moment dacă PNL-ul rămâne la guvernarea în formula aceasta cu USR, inclusiv singuri dacă rămân, şi atunci sigur că poate veni oricând vremea ca Orban să zică: ‚păi eu nu v-am zis?’ Acum problema lui Orban nu e Cîţu, pentru că acesta este deja suficient de ofilit şi deja a acumulat foarte multe chestiuni negative – vom vedea ce se întâmplă şi cu criza socială, nu mă interesează pandemia personal, dar criza socială, economică, loveşte şi omoară mai mult decât Covidul – iar neşansa sa va fi doar dacă va fi plasată la un moment dat o nouă formulă guvernamentală şi acel altcineva va fi o persoană ‚fresh’, iar domnul Orban va rămâne cumva în planul trei.

Orban e aproape de 30 de ani în acel partid. El a fost un nume important în partid chiar şi în perioadele în care nu a avut nicio funcţie, tocmai pentru că a ştiut să-şi facă imagine, a ieşit în spaţiul public", apreciază Alfred Bulai.

"Ca o ultimă idee: candidatura la preşedinţie nu se hotărăşte acum la niciun partid. Toate partidele vor avea un congres exact în acel an sau poate cu un an înainte. Nu e nimic pierdut pentru nimeni. Dacă dincolo (n.r. – la USR PLUS) pierde Cioloş şi câştigă Barna – ceea ce e de presupus – asta nu înseamnă cert că Barna va fi neapărat şi candidat la preşedinţie. Din punctul acesta de vedere nu e atât de dramatic", a subliniat sociologul.