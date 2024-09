Comuna din România cu doar 4 sate și 200 de locuitori, dar cu funcționari cât nu-i poate duce! ”Comunitatea foarte mică nu are buget să-i susțină”

Consilierul județean Alexandru Iovescu din Timiș atrage atenția unui subiect stringent: multe comune mici se confruntă cu probleme administrative majore care împiedică funcționarea lor. El a dat exemplul unei comune cu doar 200 de locuitori. Are patru sate, dar un aparat administrativ ce depășește posibilitățile financiare locale. Cu alte cuvinte, micuța comună, formată din patru sate, are funcționari cât nu poate duce.

Și Claudia Puiu, președinta Centrului Franco-Român din Bordeaux, a vorbit despre situația din mediul rural din România, la DNewsTV. Aceasta a prezentat într-o intervenție la DC News TV unul dintre cele mai importante proiecte realizate cu sprijinul Grupurilor de acțiune locală (GAL) din România, având ca scop dezvoltarea educației în mediul rural.

Puiu a subliniat implicarea Ministerului Turismului, Ministerului Investițiilor și efortul depus de viitorul Comisar European Roxana Mînzatu în această inițiativă, menită să ofere copiilor din sate o șansă reală de a se dezvolta în propriul mediu

Educația în mediul rural, o oportunitate pentru viitor

Proiectul s-a născut din dorința românilor din diaspora de a aduce o schimbare în mediul rural românesc, unde educația nu primește încă suficient sprijin:

„Noi, diaspora, am venit cu acest concept de educație în mediul rural. Mi s-a părut extrem de important să dăm valoare copilului din mediul rural. Noi am venit la acel moment pe un coridor de intervenție, dar în momentul acesta s-a transformat în oportunitate, și am încercat să arătăm ce putem aduce pentru tot ceea ce înseamnă educație în mediul rural pentru copilul român care este acolo, în satul lui. Considerăm că nu este nici în momentul de față suficient încurajat pentru a se dezvolta în mediul în care este".

