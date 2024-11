Comportamente ciudate ale pisicilor. De ce le fac și cum poți învăța să trăiești cu ele

Grimasă de dispreț

E puțin probabil să vezi vreodată pisica ta făcând acest gest către tine, pentru că este o reacție rezervată altor pisici. Ele detectează feromoni lăsați de alte pisici în mediu. Mișcarea de captare a feromonilor cu limba, împinsă spre un canal din partea superioară a gurii, creează curbarea buzei.

Face cu ochiul

Această comunicare felină este uneori numită și „sărutul pisicii”. O clipire lentă din ochi este un compliment minunat. Este un semnal de non-agresiune pe care pisicile îl folosesc atât între ele, cât și cu oamenii în preajma cărora se simt confortabil. Poți trimite același semnal pisicii tale, închizând și deschizând ochii încet. Cel mai probabil, pisica îți va răspunde cu aceeași clipire.

Îți întrerupe apelurilor telefonice

Dacă îți întrerupe timpul petrecut la telefon, la tastatură sau atunci când citești, înseamnă că este geloasă pe atenția pe care o acorzi acestor obiecte, în loc să i-o acorzi ei. Soluția este să îi oferi mai mult timp doar pentru ea și să îi pui la dispoziție jucării interactive pentru a o menține ocupată.

Își freacă capul de obiecte

Comportamentul unic al pisicilor include „bunting”—acea manieră ciudată prin care pisica te împinge cu capul. Termenul este „bunting” și se referă la modul în care pisica își presează și își freacă capul de obiecte. Un alt termen, „allorubbing”, descrie modul în care pisicile își freacă corpul de alte pisici, de un om sau chiar de un câine de încredere din familie. Acest gest este făcut pentru a te marca cu mirosul lor și pentru a te revendica ca fiind „al lor”.

Bea de la robinete

Pisicile nu sunt întotdeauna mari iubitoare de apă, mai ales dacă aceasta este într-un bol. Se presupune că pisicile evită apa din bol pentru că li se pare nesănătoasă. În schimb, apa curgătoare este percepută ca fiind mai proaspătă, de aceea robinetul din baie sau din bucătărie este o atracție majoră. Dacă vrei să-ți ții pisica departe de chiuvetă, încearcă o fântână de apă pentru pisici sau un bol special care să o încurajeze să se hidrateze. Dar, dacă pisica ta adoră să doarmă în chiuvetă (care este strânsă, răcoroasă și adesea are forma unui pat de pisică) în timp ce bea apa de la robinet, s-ar putea să fie un obicei greu de schimbat.

Doarme lângă computere

Deși pisicile sunt acoperite cu blană, ele încă vor acel plus de căldură din orice sursă pe care o pot găsi, fie că este vorba despre soare, genunchii tăi sau un laptop. Așadar, dacă pisica ta încearcă să-și facă cuib pe laptopul sau pe tastatura ta, să știi că are nevoie de puțină căldură în plus.

Te linge

Chiar dacă simți o ușoară durere pe față din cauza limbii aspre a pisicii tale care te linge, să știi că suporți disconfortul în numele iubirii. De fiecare dată când o pisică te linge, este un gest de afecțiune. Pisica ta îți arată, de asemenea, că te revendică ca fiind al ei. Acea limbă aspră e absolut normală. Limba pisicii este o adevărată mașină de curățat, concepută cu cârlige îndreptate spre interior pentru a prinde blana în timpul îngrijirii, potrivit Thesprucepets.com.

