Comercianți români vs. supermarketuri. Dragoș Frumosu (Sindalimenta): S-a greșit fantastic de tare. În alte state nu se întâmplă așa ceva

În ultimii 15-20 de ani, mai multe lanțuri de supermarketuri s-au extins în principalele orașe ale țării, iar cea mai mare partea a cestora și-au construit magazinele în interiorul orașelor, favorizând astfel concurența cu acei comercianți locali care aveau afaceri în zonă. Mai mult, după ce aceste supermarketuri mari s-au impus în cele mai mari orașe, în cartiere au intrat lanțuri de supermarketuri de mici dimensiuni, care, datorită prețurilor mai scăzute, au dus la închiderea și acelor mici afaceri care rămăseseră în urma primului val.

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, a fost invitat la DC News, la emisiunea „Totul despre bani“, unde a spus că este nevoie de o strategie la nivel național care să redea comercianților români șansa de a-și deschide magazine și de a concura echitabil cu marile lanțuri de supermarketuri.

„Aproape în fiecare lună, la distanță de maxim un kilometru, mai apare un magazin mare. Nu mai discutăm de supermarketurile care sunt în fiecare stație de transport. S-a greșit fantastic de tare, pentru că am distrus magazinele comerciale românești, acele alimentări, autoserviri, pe fondul deschiderii acestor mari rețele de magazine, în centrul orașelor, ceea ce în alte state nu se întâmplă.

În felul ăsta, cei de cartier și-au pierdut și și-au închis afacerea, oamenii s-au îndreptat către marile rețele comerciale, dar acum observăm că nevoia de timp ne conduce la mersul către aceste magazine mai mici de cartier, pe care tot marile rețele comerciale le-au construit.

Am stat cu capul plecat și am acceptat orice. Este greu să îndreptăm acum, dar cu o politică și o strategie sănătoase, cu specialiști și cu oameni de valoare puși în funcțiile cheie, inclusiv la nivel de directori în ministere, am putea să ajungem la un rezultat îmbunătățit al acestor activități și, de ce nu, la câștiguri mai mari pentru țară“, a spus, la DC News, la emisiunea „Totul despre bani“, Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta.

Spre deosebire de România, unde supermarketurile sunt construite inclusiv în centrul orașelor, în alte țări acestea au primit aviz de construcție doar la marginea centrelor urbane, tocmai pentru a nu duce la închiderea acelor afaceri ale comercianților locali.

