Cod roșu de ploi în județul Constanța

Potrivit meteorologilor, până la ora 17:00, în localităţile Hârşova, Ciobanu şi Gârliciu se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 20 l/mp, intensificări ale vântului.

În zona avertizată s-au acumulat cantităţi de peste 60 l/mp. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat ultimele actualizări privind starea vremii, anunțând o avertizare de Cod Galben de ploi și vijelii.

"Până mâine, la ora 12:00, rămâne în vigoare atenţionarea de Cod Galben, în zona Olteniei, partea de vest a Munteniei, sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, dar şi pe arii mai restrânse - Dobrogea, partea de est a Munteniei şi zona montană. Ne aşteptăm ca, în ceea ce priveşte cantităţile de precipitații, să consemnăm, pe secvenţe scurte de timp, 20-30 de l/mp, iar în partea de nord-vest Oltenniei 50-60 de l/mp, în condiţiile în care media climatologică a unei luni septembrie în ţara noastră este de 55 de l/mp.

Aşadar, în continuare, pentru zona de sud-vest a ţării, ne amintim, am avut o atenţionare meteorologică de Cod Galben pentru regiunile intracarpatice, am continuat cu partea de centru, sud-est a ţării. Astăzi, vorbim despre așa ceva, până mâine la prânz, în special de partea de sud-vest. Ieri, am avut în vigoare această avertizare. Ea a fost amendată de 13 avertizări de tip nowcasting de Cod Portocaliu şi una de Cod Roşu pentru zone din Cluj. Din nou, excludem, ca şi astăzi, să intervenim şi să amendăm, dacă va fi posibil, prin aceste alerte de tip nowcasting.

Din punct de vedere meteorologic, în ceea ce priveşte cantităţile de precipitații, aşa cum menţionam, mare atenție la partea de nord vest a Olteniei. Din punct de vedere termic, ne aşteptăm la valori mai coborâte - cel mult 26 de grade în Capitală şi, în restul ţării, 22-24 de grade, cu 23-24 pe litoral.

Acest sfârşit de săptămâna aduce valori apropiate de normalul termic, cu cel mult 22-27 de grade la scara întregii ţării. Însă, de săptămâna viitoare, de la mijlocul acesteia, vom vorbi din nou de temperaturi apropiate de 30-31 de grade Celsius", a spus Elena Mateescu, la Antena 3.

