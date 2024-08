Cod portocaliu de caniculă: Temperaturile vor urca la 40 de grade, marţi, în mai multe judeţe - Zonele vizate

Mai multe judeţe din Banat, Oltenia şi cea mai mare parte a Munteniei vor fi, marţi, sub avertizare Cod portocaliu de caniculă. În aceste regiuni temperaturile vor atinge 40 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime, în marea lor majoritate, vor fi de 39...40 de grade. Minimele vor fi de 21...22 de grade, izolat de până la 24 de grade în sudul Banatului şi vor caracteriza o noapte tropicală.

Alte zone aflate sub avertizare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat

Totodată, zone din Crişana, sud-vestul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei, Carpaţii Meridionali şi Occidentali se vor afla sub avertizare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat.

În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 35...38 de grade. Minimele nu vor coborî, local, sub 20 de grade şi vor caracteriza o noapte tropicală, potrivit Agerpres.

Băutura care hidratează de 5 ori mai mult decât apa. Mihaela Bilic oferă un sfat pe timp de caniculă

Nutriţionistul Mihaela Bilic a declarat care este băutura care hidratează de 5 ori mai mult decât apa, mai ales în condiții de caniculă.

"De curând am văzut un documentar simpatic în care se întreba dacă berea este sănătoasă. Berea, kambucha şi laptele erau în această analiză. Asta admir la francezi, că ei nu îşi propun să convingă lumea. Dar concluzia era aceeaşi. Nu avem bacterii lactice în fermentaţia alcoolică din bere şi în fermentaţia acetică din kambucha. Dacă vreţi sănătate de microbiotă, trebuie să consumaţi lapte. Cu cât fermentează mai mult, cu atât e mai plin de culturi bacteriene vii. Eu nu pot să beau apă, spre exemplu. Eu trăiesc cu lapte. Sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia.

Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai bine decât apa. Cantitatea mică de grăsimi, proteine şi carbohidraţi ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Deci este miraculos ca şi aliment, şi îl avem. De ce animal vreţi voi! La fel şi brânza mucegăită", a declarat Mihaela Bilic la podcastul lui Damian Drăghici. Vezi continuarea articolului aici!

Citește și - Cum să faci față caniculei dacă nu ai aer condiționat

Lipsa răcoririi poate face problematică menținerea confortului atunci când intensitatea căldurii devine insuportabilă. Cu toate acestea, există tehnici simple de a face față căldurii, fără a folosi aerul condiționat.

Cel mai important este să înțelegi cum să menții răcoarea în casă. De exemplu, păstrarea ferestrelor închise și a draperiilor trase, în cele mai fierbinți momente ale zilei, pot stopa căldura să intre în locuința ta. Folosirea ventilatoarelor în mod strategic, dacă le așezi lângă ferestre sau în combinație cu ferestre deschise, poate face, de asemenea, un aer răcoritor în interior. Vezi articolul inițial aici!

