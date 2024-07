Coadă imensă la Vama Giurgiu-Ruse. Întârzieri de 200 de minute: "Stăm de 2 ore la ieșirea din România spre Bulgaria, nu am ajuns nici măcar să plătim taxa de pod"

În timpul primelor zile de la începerea lucrărilor de reparație la Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, circulația a fost destul de fluidă. Însă acum, cei care doresc să plece din țară se confruntă cu așteptări de peste trei ore. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, timpul de așteptare pentru ieșirea din țară a ajuns la 200 de minute, în timp ce pentru intrarea în țară este de aproximativ 30 de minute.

La punctul vamal Giurgiu-Ruse, pentru autoturisme, există patru benzi deschise pentru intrare și trei benzi pentru ieșire. Cu toate acestea, din cauza lucrărilor de reparație începute pe 10 iulie, planificate să se desfășoare pe o perioadă de aproape doi ani, circulația spre ieșirea din țară se realizează pe o singură bandă, într-un sistem semaforizat alternativ.

"Blocaj vama Giurgiu. Am plecat din București la ora 03:00 și am ajuns la coada la 04:30. După aproape 2 ore, la 06:15 am trecut podul către Ruse", scria un român pe un grup de călătorii, în jurul orei 7:00.

Cei care doresc să ocolească aglomerația de la Vama Giurgiu-Ruse

Sâmbătă, s-a așteptat în jur de o oră în vama Giurgiu Ruse.

"Stăm de 2 ore la ieșirea din Romania spre Bulgaria, nu am ajuns nici măcar să plătim taxa de pod! Ne-am pus la coada la Giurgiu la 04:50 AM…", a explicat un membru al grupului de călătorii în Grecia de pe Facebook.

La punctul de trecere Ostrov, pentru cei care doresc să ocolească aglomerația de la Vama Giurgiu-Ruse, timpul de așteptare este de numai 30 de minute.

La punctul de frontieră dinspre Bulgaria, aglomerația este considerabilă la Vama Negru Vodă, cu o întârziere estimată de o oră. În vestul țării, la trecerile de frontieră Petea și Nădlac II, se înregistrează de asemenea o așteptare similară pentru intrarea în țară, susține Adevărul.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News