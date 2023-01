Clotilde Armand blochează drumul locuitorilor din Greenfield. PNL caută voturi pentru spargerea blocadei.

Surpriză neplăcută pentru locuitorii din Greenfield. Drumul Vadul Moldovei din Băneasa a fost închis de către Romsilva. Acum, PNL caută voturi pentru spargerea blocadei. Daniel-Constantin Ciungu, consilier PNL Sector 1, a venit cu mai multe detalii despre acest subiect.



„Armand deschide anul cu o noua surpriză neplăcută pentru locuitorii din Greenfield! Din pacate, lipsa totala de implicare a primarului Armand loveste inca o data!



Drumul Vadul Moldovei din Baneasa a fost inchis de catre Romsilva. Intelegem ca dansii au fost obligati de catre o hotarare judecatoreasca sa faca acest lucru. Desi isi doresc si au avizat de peste 3 ani de zile predarea drumului catre PS1 si Primaria Capitalei, si toate actele erau in regula pentru acest lucru, totusi primarul Armand refuza din 2020 sa semneze cererea catre Romsilva pentru a incepe procedurile de transfer, care sunt destul de complexe, dar nu imposibile.



Situatia ramane neschimbata de 2 ani de zile. Consiliul Local si Consiliul General si-au facut treaba pentru acest drum. Au mandatat primarul PS1 sa il preia de peste 3 ani. Primarul Armand refuza sa preia drumul de la Romsilva. Primarul Nicusor Dan la fel. Nu e vreun atac politic. E simpla realitate.



Mai mult, eu am propus amendament in bugetul S1 din 2022 pentru sumele necesare de platit de catre sector catre Romsilva in cadrul acestei necesare preluari, vorbim de 80.000 lei din bugetul de 1.5 miliarde de lei al PS1. Consilierii PNL l-au votat atunci, cei ai USR nu. Cine credeti ca le spune celor de la USR cum sa voteze? Armand.



Voi propune iarasi amendamentul si anul acesta. Voi discuta cu celelalte partide politice din nou. Avem 4 in consiliu: USR, PSD, PNL si PMP. Cred ca voi putea gasi deschidere in plus la PSD si posibil PMP.



Dar chiar si asa, aceasta suma este o formalitate versus necesarul asumarii primarului de a prelua drumul. De altfel avand deja HCL de drum de interes public si mandat de la CLS1 si CGMB putea demult sa actioneze. Putea sa faca demersurile legale catre Romsilva, Min. Mediului, Finantelor, Guvern si apoi catre Primaria Capitalei.



Mai jos o interpelare a mea din mai 2022, ramasa fara raspuns de atunci. Asta e respectul administratiei Armand fata de Consiliul Local si mai ales, mai ales, fata de cetateni!



Doamna primar, faceti ceva! Miscati-va in al doisprezecelea ceas! Peste 6000 de locuitori din nordul Sectorului 1 depind de acel drum si nu numai”, a fost mesajul transmis de Daniel-Constantin Ciungu, consilier PNL Sector 1.

Precizari ale Regiei Nationale a Padurilor Romsilva privind inchiderea accesului autovehiculelor pe Drumul Forestier Drumul Moldovei:

„In urma acuzatiilor lansate in spatiul public de catre primarul Sectorului 1 privind inchiderea accesului autovehiculelor pe Drumul Forestier ”Vadul Moldovei” din Padurea Baneasa, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari:Drumul respectiv este format din trei portiuni, doua de drum forestier si o linie parcelara.Drumurile forestiere, conform art. 54 (2) si 83 alin. (2) din Codul Silvic sunt cai de transport tehnologic, inchise circulatiei publice. Mai mult, pe linia parcelara, o portiune din padure care delimiteaza doua parcele, accesul vehiculelor de orice fel este strict interzis.



Asadar, masura inchiderii Drumului Forestier ”Vadul Moldovei” si a liniei parcelare este o masura strict legala, in conformitate cu Codul Silvic, si nu o ”masura (posibil) politica”. Printr-o sentinta definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti, a fost recunoscuta proprietatea publica a statului asupra drumului forestier respectiv, in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin Directia Silvica Ilfov, acesta fiind intabulat in prezent ca proprietate publica a statului roman.Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a avizat pozitiv inca din 2019 scoaterea din fondul forestier a celor trei portiuni a drumului respectiv si a manifestat toata deschiderea pentru demersul de preluare a acestuia de catre autoritatea publica locala, pentru a fi deschis circulatiei publice.Mentionam ca in conformitate cu prevederile art. 40 din Codul Silvic, aprobarile pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier, mai mici de un hectar, se face la solicitarea autoritatii publice locale, in acest caz Primaria Sectorului 1, cu aprobarea Garzii Forestiere. In continuare, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va sprijini aceste demers, atunci cand Primaria Sectorului 1 va continua procesul de scoatere definitiva a drumului respectiv din fondul forestier”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News