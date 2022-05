Claudiu Keşeru, săgeţi către Gigi Becali după ce a semnat cu UTA Arad: Primul moment de relaxare după şase luni

Fotbalistul nu a ratat ocazia să trimită săgeţi şi spre Gigi Becali, patronul FCSB, care l-a tras pe linie moartă în ultimele 6 luni şi nu i-a mai permis să joace pentru vicecampioană.

”Mă bucur să fiu astăzi aici. E un moment, primul moment de relaxare după aproape șase luni. Mă bucur că într-un final am decid să-mi decid viitorul și că astăzi suntem aici. Mă bucur că mă alătur unui proiect foarte interesant, unui club de tradiție, dintr-un oraș însetat de performanță.

Vreau să vă asigur de un singur lucru, indiferent de ce se va întâmpla pe teren, eu voi da tot ce am. Că va ieși cum vrea toată lumea, că va ieși mai puțin, eu voi da totul”, a declarat Claudiu Keșeru, citat de Digisport.

Ce spunea, recent, Gigi Becali despre Keşeru

”Nu am fost supărat pe Keșeru. Am zis că nu o să mai joace, l-am încercat, dar nu am fost niciodată supărat pe el. Eu l-am luat în brațe când m-am întâlnit cu el. I-am zis că asta este situația. Supărat ești pe un om când face ceva voit. El respectă programul. El atâta poate", preciza Becali în aprilie.

În februarie, Becali era mai vehement

„Normal că pentru mine Keșeru este un caz închis. La revedere! A doua oară nu o să mai apuce să îmi trimită mie mesaje pe la declarații.

Am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Dar să vă spună în vară ce i-am zis eu la telefon, nu acum. Nu a zis că în vară o să spună el mai multe? Păi el cu mine face din astea? El e patronul meu? Sau eu sunt patronul lui? Eu i-am zis clar în iarnă că vreau să plece, dar nu a vrut el.

Budescu de ce a înțeles că nu se mai poate la noi? Dar Keșeru m-a luat că nea Gigi stai să vezi, stai că nu mai știu eu ce și uite că el tot nimic. Așteptați-l până în vară ca să vă spună ce i-am zis eu la telefon. Și i-am zis multe”, a declarat Gigi Becali la finalul lunii februarie, citat de prosport.ro.

Cu doar câteva zile înainte, Becali spunea despre Keşeru că "nu mai poate".

"Să vă spun adevărul. Nu am avut niciodată nimic cu declarațile lor, dar trebuie să fie dublate de probe, de argumente. Keșeru nu a zis nimic ca să mă deranjeze. L-am sunat și l-am întrebat ce vrea să declare. I-am dat banii, are contract, asta e relația noastră. Ce vrea altceva? I-am spus: 'Bă, tu nu mai poți la nivelul ăsta!'.

A zis că mai vrea să joace doi ani, dar la FCSB nu mai poate, nici la CFR. A zis că o să îmi arate, ok, arată-mi. Nici Budescu nu mai poate! O să îmi arate pe teren la altă echipă, dar aici nu. M-am convins. Nu mai poate la nivelul ăsta. Nu vreau să îl jignesc, spun ceea ce cred. Primele 3 meciuri, am vorbit cu Meme și am zis că joacă la orice echipă din lume, dar nu știu ce s-a întâmplat după. Am forțat, dar se schimbă omul?”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Becali, schimb aprins de replici cu Ilie Dumitrescu, despre Keşeru

Ilie Dumitrescu: Dacă tot plătești salariul lui Keșeru, de ce nu te folosești de serviciile lui?

Gigi Becali: Pentru că nu mai poate să ajute. Pentru că așa consider eu.

Ilie Dumitrescu: E o ambiție, să te coste puncte pe tine.

Gigi Becali: Bine mă fac așa cum ziceți voi și iau 14-15 în lot.

Ilie Dumitrescu: Dacă plătești un jucător cu experiență, nu înțeleg.

Gigi Becali: Dacă nu înțelegi, e treaba ta.

