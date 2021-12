Ciucă: Proiectul de buget pe 2022, aprobat până pe 24 decembrie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat la începutul ședinței de guvern de vineri, 3 decembrie, de la Palatul Victoria, că vrea ca până pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 să fie finalizat și aprobat.

Ciucă a descris ședința de guvern ca fiind una "cu o agendă restrânsă".

"Am dorit să avem această ședință de Guvern pentru că am considerat necesar ca după ce parcurgem agenda de astăzi să putem să discutăm alte trei subiecte pe care le consider foarte importante pentru perioada următoare.", a afirmat Nicolae Ciucă.

Primul subiect la care a făcut referire Ciucă este proiectul de lege privind ocrotirea persoanelor cu dizabilități, ținând seamă că astăzi este Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, "o zi consacrată încă din anul 1992 de ONU, pentru atragerea atenției asupra drepturilor acestor persoane și nevoii de incluziune și echitate". Premierul dorește ca "în perioada următoare să venim cu el la aprobare în ședința de Guvern".

Ciucă, despre proiectul de buget pe anul 2022

Premierul a convocat ședința de guvern și pentru proiectul de buget pe 2022.

"Am discutat cu domnul ministru Câciu, o să stabilim liniile de efort pentru perioada imediat următoare, astfel încât să avem toate demersurile întreprinse, pentru ca până la 24 decembrie să putem să avem bugetul finalizat și aprobat, așa cum am discutat.", a declarat premierul Nicolae Ciucă.

"Al treilea subiect este legat de PNRR.", a continuat Ciucă. "Ieri, Uniunea Europeană a plătit 1,8 miliarde de euro, sub formă de prefinanțare. Este echivalentul a 13% din alocarea de granturi pentru țara noastră. Foarte important de menționat este că avem 507 jaloane și ținte pe care fiecare dintre ministere trebuie să și le extragă și să le urmărească în îndeplinirea lor.", a adăugat șeful Executivului.

Pentru că România este în urmă cu elaborarea Ordonanței de Urgență pentru implementarea PNRR, Ciucă a spus că "aş dori să avem o dezbatere și să vedem cât de repede avem această ordonanţă pe masă, să putem să o dezbatem şi să o aprobăm".