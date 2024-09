Ciucă: PNL şi PSD - şanse pentru a-şi duce candidaţii în turul 2. Nu s-a întâmplat ca un independent să câştige

"Dacă ne uităm la poza politică, puteţi să vedem că cele două partide mainstream - PNL şi PSD - au toate şansele să îşi ducă fiecare candidatul în turul al doilea. Sigur că nici unul dintre candidaţi nu vine de niciunde şi fiecare are un istoric, fiecare are propria experienţă şi fiecare are propriile argumente şi mesaje care sunt îndreptate către electorat", a declarat Nicolae Ciucă la Antena 3.

El a spus că Elena Lasconi şi Mircea Geoană nu sunt nou veniţi în politică

"Acum există această nouă tendinţă prin care să se spună că sunt nou veniţi în viaţa politică. Nu este chiar aşa, pentru că dumnealor au o anume activitate. Sigur, doamna Lasconi a fost candidat al USR şi a condus primăria oraşului Câmpulung Muscel, domnul Mircea Geoană vine după o perioadă în care a fost secretar adjunct NATO, dar înainte de această poziţie, domnia sa a activat ca un diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, a condus Partidul Social Democrat pentru cinci ani de zile. Deci, dacă stăm să privim la toate aceste elemente de detaliu, vedem că fiecare dintre noi, candidaţii, avem backgroundul nostru, avem atribuţiile noastre", a adăugat Ciucă.

Ciucă a menţionat că nu s-a întâmplat până acum ca vreun independent să câştige alegerile

"Şi de aici cred foarte mult în ceea ce înseamnă organizarea, mobilizarea partidelor astfel încât să poată să vină şi să sprijine aceste candidaturi. Ştiţi care este chestiunea? Nu s-a întâmplat până acum ca vreun independent să câştige alegerile. Este nevoie de o structură foarte bine organizată, este nevoie de tot ceea ce reprezintă filialele şi organizaţiile fiecărui partid în teritoriul pentru a putea să existe mobilizarea şi livrarea de mesaje către oameni, pentru a putea să susţină fiecare candidat", a subliniat liderul PNL.

Ciucă: Toată viaţa mea mi-am dedicat-o să slujesc ţării. Eu nu am fost un om care să vorbesc. Am convins prin fapte

Întrebat de ce crede că este potrivit să candideze, Nicolae Ciucă a răspuns că toată viaţa şi-a dedicat-o ţării.



"Dau un argument foarte simplu: toată viaţa mea mi-am dedicat-o să slujesc ţării. Asta am făcut şi asta voi face şi de aici înainte. Nu am intrat în politică pentru un scop personal, am intrat în politică pentru că, dacă privim la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, consider că am în continuare această datorie să vin şi să ofer cetăţenilor români posibilitatea să aleagă între toţi ceilalţi şi unul care o viaţă întreagă n-a făcut altceva decât să îşi dedice toată activitatea, toată viaţa slujirii ţării", a susţinut liderul PNL.

El a precizat că este un om care a fost învăţat să facă, şi nu să vorbească.



"Eu nu am fost un om care să vorbesc, nu am, cum se spune, verbul la mine pentru a putea să transmit mesaje, să fac în aşa fel încât să conving oamenii din vorbe. Am făcut în schimb altceva, am convins prin fapte. Eu am fost un om care am fost învăţat să fac, şi nu să vorbesc", a spus Ciucă.

"În momentul de faţă principalul contracandidat este Marcel Ciolacu"

Întrebat care este principalul său contracandidat, Nicolae Ciucă a răspuns: "În momentul de faţă principalul contracandidat este Marcel Ciolacu, pentru că este liderul PSD, partid cu bază consistentă în electoratul din România".



"Ceilalţi nu reprezintă un pericol. Sunt contracandidaţi, îi tratăm cu respectul cuvenit pentru un contracandidat, dar cel care cu adevărat reprezintă o provocare pentru turul al doilea este Marcel Ciolacu", a adăugat el.



Întrebat de diferenţa dintre el şi Mircea Geoană, liderul PNL a comentat: "Diferenţa dintre mine şi Mircea Geoană este că eu sunt un politician atipic, nu am făcut politică până acum trei ani şi ceva. Domnul Geoană vine din istoria politicii postdecembriste, a fost preşedintele PSD, cinci ani de zile, până în momentul de faţă are cea mai lungă perioadă la conducerea PSD".



Referitor la diferenţa dintre el şi candidata USR, Elena Lasconi, Ciucă a menţionat: "O cunosc cu ceva timp în urmă, am avut şi întâlniri faţă în faţă, am discutat şi la telefon".



"Dacă privim în ceea ce înseamnă backgroundul profesional al domniei sale, când vine vorba de ceea ce înseamnă conducerea unei ţări, când vine vorba de prerogativele preşedintelui, una dintre aceste prerogative este cea de preşedinte al CSAT, acolo sunt subiecte şi probleme şi decizii care presupun o anumită pregătire profesională şi un anumit curaj de a lua decizii. Diferenţa rezidă tocmai din această parte pe care consider că doamna Lasconi nu o are", a apreciat el.



Chestionat care ar fi premierul ideal, liderul PNL a răspuns că partidul are persoana care va fi nominalizată la conducerea guvernului.



"Dacă aş face această nominalizare, aş fi nedrept faţă de toţi cei pe care îi avem în analiză la nivelul partidului, dar vă asigur că avem persoana care să fie nominalizată ca premier din interiorul Partidului Naţional Liberal", a mai spus Nicolae Ciucă, conform Agerpres.

