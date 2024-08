"Am citit postarea-replică a 'colegului' Marcel Ciolacu. Dacă ar fi să-i răspund în acelaşi fel, aş putea spune că nu cred că a citit-o înainte de a fi postată. Nu o fac pentru că nu vreau să alimentez starea de nervozitate a unui premier PSD pus în faţa unor situaţii care implică termenul de malpraxis. Ridicolul situaţiei vine din insistenţa lui Marcel Ciolacu de a purta dezbateri despre cărţi. Tragicul vine din situaţia de la Spitalul Pantelimon relevată de anchetă, care, o repet, cere acţiuni şi responsabilitate guvernamentală. Insist ca premierul să se aplece asupra problemei, nu să vorbească despre cărţi şi marketing politic. Are o criză uriaşă de gestionat", a scris Ciucă, pe Facebook.

"România are nevoie de lideri coerenţi şi, mai ales, consecvenţi! Atacurile isterice sunt apanajul oamenilor politici slabi şi disperaţi, nu al bărbaţilor de stat, de la care lumea aşteaptă soluţii la problemele lor. Să te prăbuşeşti aşa, după ce ai bătut marşul 'stabilităţii' la înviorare, la prânz şi seara, este destul de trist. Şi ipocrit! Domenii vitale precum sănătatea şi educaţia nu se tratează precum o ciorbă de burtă, ci cu foarte multă seriozitate şi atenţie, sub toate aspectele", a scris Ciolacu, pe Facebook.

"Şi, de aceea, am spus că decenţa în faţa interesului public ridicat pe această temă nu trebuie să fie subiect de provocări şi atacuri politice! Aşa cum decenţa a primat şi în scandalul azilurilor, unde, deşi ştia din februarie, premierul de atunci a stat ascuns prin birouri. Eu mi-am asumat problema şi am luat măsuri, chiar dacă asta a însemnat plecarea unor miniştri. De aceea, Guvernul pe care îl conduc va continua să facă tot ce ţine de prerogativele sale şi eu, ca premier şi lider politic, voi fi foarte atent în a arunca vorbe, mai ales partenerilor de coaliţie. Jignirea nu înseamnă deloc onoare, la fel cum nici jocul de glezne sau proba de panotaj - viteză nu sunt probe olimpice. Nici măcar în politică! Îi recomand deci domnului Ciucă să scrie mai mult la vestita sa carte şi mai puţin pe reţelele sociale. Altfel, riscă să aibă mai multe panouri publicitare decât pagini la această 'Capră cu trei iezi' liberală de 2 milioane de euro", a susţinut liderul PSD.

"Am observat ardoarea cu care premierul Marcel Ciolacu aduce în discuţie problema cărţii pe care am scris-o. Îi transmit să stea liniştit! Va avea un exemplar cu dedicaţie, sper că va reuşi să-l citescă. Dar până atunci, în calitate de partener de coaliţie, îi solicit să trateze cu maximă responsabilitate situaţia de la spitalul Pantelimon. Am observat controversele din presă şi declaraţiile contradictorii ale premierului Marcel Ciolacu", a scris preşedintele PNL, vineri, pe Facebook, potrivit Agerpres.

