Ciucă: E regretabil că în mediul universitar se întâmplă cazuri de abuzuri sexuale

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi, referitor la cazurile de abuzuri sexuale din mediul universitar, că aceste fapte sunt regretabile, menţionând că a avut discuţii cu ministrul Educaţiei, Ligia Deca, şi cu preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Câmpeanu, şi a cerut măsuri urgente.

„Este absolut condamnabil. Este regretabil că în mediul universitar se întâmplă astfel de fapte. Am discutat şi cu Sorin Câmpeanu, care este preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, şi cu doamna ministru şi am cerut să se ia măsuri de urgenţă. Am avut şi o reuniune de urgenţă la nivelul Consiliului Naţional al Rectorilor. Doamna ministru, de asemenea, are şi am văzut că au discutat inclusiv în Guvern astăzi măsurile care trebuie luate astfel încât să eliminăm toate aceste fapte reprobabile pentru orice cadru didactic. Ca atare, condamn, cu toată convingerea mea. Orice astfel de gest este inacceptabil', a afirmat Ciucă la sediul central al PNL.

El a precizat că subiectul a fost discutat joi şi în Biroul Politic al Organizaţiei Femeilor Liberale.

„Am avut astăzi întâlnire cu Biroul Politic al Organizaţiei Femeilor Liberale şi au participat şi doamnele şi domnişoarele din Partidul Naţional Liberal care au candidat şi au fost alese la alegerile locale pentru funcţiile de primar şi am discutat şi acolo acest subiect, condamnând şi cerându-le să ia poziţie cât se poate de serios pentru astfel de fapte, pentru că acest lucru se poate întâmpla oriunde şi este nevoie să existe o atitudine şi o poziţie coordonată la nivelul organizaţiei”, a conchis Nicolae Ciucă.

VEZI ȘI: ,Ați știut și ați tăcut! Modificați de urgență Codul Etic din Universități”

Comunitatea Declic va fi vineri, 2 august, de la ora 18.00, în Piața Universității, în zona fântânii arteziene, unde va realiza o fotografie-manifest, ca semnal de alarmă privind hărțuirea sexuală acoperită de marile universități.

Fotografia este realizată și ca o formă de solidarizare cu victimele hărțuirii sexuale, care au simțit, ani la rând, că se luptă singure cu prădătorii sexuali, tocmai profesorii lor din universități.

Acțiunea este parte a campaniei Declic „Vrem reguli clare împotriva hărțuirii sexuale din universități!”, semnată în 2 zile de peste 31.000 cetățeni.

„Noi, semnatarele și semnatarii acestei petiții, cerem modificarea urgentă a Codului Național de Etică Universitară pentru a proteja mai eficient studentele și studenții împotriva hărțuirii sexuale. Hărțuirea sexuală în universități nu este combătută cu seriozitate, afectând profund siguranța, demnitatea și performanța academică a studenților. Universitatea ar trebui să fie un loc sigur și respectuos pentru fiecare. Însă, conform unui studiu făcut de Centrul Filia, o treime dintre studente sunt hărțuite sexual cel puțin o dată”, se arată în textul petiției semnate de 31.000 de oameni în doar 2 zile.

Participanții la fotografie vor îmbrăca tricouri negre imprimate cu urmele unor palme, care evidențiază atingerile nedorite la care victimele hărțuirii sexuale au fost supuse, ani la rând, uneori chiar de către profesorii lor.

Comunitatea Declic apreciază sprijinul jurnaliștilor și contează pe contribuția lor pentru a face virale fotografia și mesajul campaniei. Acum, când tot mai multe abuzuri ies la iveală, iar cei care au știut și au tăcut încearcă să distragă atenția publicului către alte subiecte, este crucial să nu permitem minimalizarea suferinței victimelor hărțuirii sexuale, a transmis Declic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News