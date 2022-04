Ciucă, anunț despre MCV și un memorandum între România și Bulgaria privind al doilea pod între Giurgiu și Ruse

„Am avut două obiective principale, și anume am avut la bază un memorandum semnat între România și Bulgaria în ceea ce privește construirea unui al doilea pod între Giurgiu și Ruse, pod care poate să beneficieze de fonduri europene, și, de asemenea, demararea proiectului pentru dragarea Dunării și înscrierea în programul european "Fast Danube".

„n ceea ce privește subiectele de pe agenda comună, prioritare pentru noi, care vor seta și vor aranja tot ceea ce urmează să se întâmple în ședința comună de guvern de anul acesta, care sperăm să aibă loc în luna septembrie, desigur, primul subiect a fost cel legat de programele de transport și în felul acesta am avut două obiective principale, și anume am avut la bază un memorandum semnat între România și Bulgaria în ceea ce privește construirea unui al doilea pod între Giurgiu și Ruse, pod care poate să beneficieze de fonduri europene, și, de asemenea, demararea proiectului pentru dragarea Dunării și înscrierea în programul european "Fast Danube".



Totodată, ținând cont că într-o perioadă scurtă de timp urmează ca pe partea bulgară a podului de la Giurgiu-Ruse să se execute lucrări de mentenanță, am convenit să deschidem un punct de trecere între Giurgiu și Ruse cu bacul. Chestiunea aceasta va ajuta și va facilita, practic, compensând restricțiile, limitările care vor fi produse de lucrările de mentenanță.



Am avut, de asemenea, în vedere o propunere cu care a venit partea bulgară, şi anume, să analizăm posibilitatea construirii unui număr mai mare de poduri, iar pentru acest subiect am convenit ca până la finele săptămânii viitoare să se constituie un task force, din care vor face parte specialişti de la Ministerul Transporturilor şi, totodată, pe măsură ce discuţiile au evoluat şi am constatat că sunt subiecte comune şi în ceea ce priveşte energia, am convenit ca din acest task force să facă parte şi specialişti din cadrul Ministerelor Energiei din ambele ţări.



Ca atare, există posibilitatea ca, pornind de la actualul context de securitate, pornind de la realitatea şi nevoile pe care ţările noastre pot să le acopere în ceea ce priveşte sprijinul pe care îl putem acorda întregii regiuni, în mod deosebit Ucrainei, considerăm că este nevoie ca în perioada imediat următoare să analizăm în mod bilateral tot ceea ce poate să reprezinte efortul comun și punerea laolaltă a capabilităților, a resurselor, astfel încât să găsim soluții comune.



De asemenea, un subiect pe agenda discuțiilor l-a constituit Mecanismul de Cooperare și Verificare. Am convenit că împreună putem să continuăm discuțiile la nivelul Uniunii Europene și, odată cu primirea raportului din această vară, să putem să nu mai fim supuși acestui mecanism și, prin acest demers, de asemenea, am mers către ceea ce înseamnă obiectivul comun al amândurora, și anume: accederea, acceptarea în Spațiul Schengen. Vor fi eforturi comune, vom folosi toate instrumentele diplomatice și, de asemenea, reprezentanții noștri la Uniunea Europeană, astfel încât și prin eforturile guvernamentale și contactele bilaterale cu celelalte guverne ale statelor membre să convingem că suntem în măsură, îndeplinim condițiile și standardele să putem fi acceptați în Spațiul Schengen.



Un alt subiect a fost cel legat de Republica Moldova. Împreună am convenit că Republica Moldova este țara cea mai vulnerabilă în actualul context de securitate și am convenit să acordăm sprijinul necesar, împreună cu celelalte țări din Uniunea Europeană și, în acest context, împreună vom sprijini parcursul european atât al Ucrainei, cât și al Republicii Moldova și al Georgiei. Vedem, împreună, un parcurs la pachet, astfel încât să putem să sprijinim și să asigurăm, cu expertiza noastră, tot ceea ce înseamnă procesul tehnic de aderare.



În final, doresc să le mulțumesc amândurora, doamnei comisar, domnului prim-ministru, echipelor guvernamentale care au pregătit și au participat astăzi la ședința comună și să îmi exprim convingerea că, așa cum am decis astăzi, vom respecta calendarul pe care l-am agreat, astfel încât, în luna septembrie, să avem ședința de guvern comună și atunci să putem să semnăm și documentele oficiale, formale prin care demarăm aceste programe Vă mulțumesc.

