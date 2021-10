Cîțu: Eu l-am propus pe Ciucă, dar nu e nicio șansă să se repete „scenariul Orban”. Cîțu admite că Ciolacu i-a „închis ușa în nas”

Florin Cîțu a precizat că nu a discuta cu Marcel Ciolacu ci discuția a purtat-o Nicolae Ciucă întrucât liderul PSD a solicitat clar ca la negocieri să nu participe Cîțu.

Premierul interimar mai adăugat că Nicolae Ciucă are mandat din partea PNL pentru a purta discuțiile și a dat asigurări că nu va face parte din cabinetul lui Nicolae Ciucă.

„Marcel Ciolacu a spus clar că nu vrea să discute cu mine. La celelalte negocieri am fost prezent. Dacă vor fi discuții cu USR, bineînțeles că voi fi acolo. Marcel Ciolacu a fost foarte specific și a spus că nu are ce discuta cu Florin Cîțu. Când cineva îți închide ușa în nas nu mai ai ce discuta, dar e bine că există discuții cu premierul desemnat care are mandat din partea PNL”, a precizat Cîțu.

Florin Cîțu a solicitat celolalte partide responsabilitate pentru a trece România de criză.

Cîțu, despre o coliziune între el și Ciucă: Nu se pune problema. Eu l-am ales

În ceea ce privește declarația potrivit căreia „PSD este dușmanul poporului român” și cine „negociază cu PSD negociază împotriva poporului român”, declarație pe care Florin Cîțu a făcut-o în urmă cu câteva luni, președintele PNL spune acum că nu e vorba de o negociere ci „de o soluție într-un moment important prin care trece România”, considerând că el a arătat responsabilitate după ce a venit cu un alt premier.

Florin Cîțu a fost întrebat dacă există riscul ca pe viitor să intre pe un culoar de coliziune, din funcția de președinte al PNL, cu premierul Nicolae Ciucă.

„Nu se pune problema asta. E propunerea mea, eu l-am propus pe Nicolae Ciucă. Sunt sigur că nu va fi nicio problemă”, a afirmat Cîțu, moment în care reporterii i-au amintit că și Ludovic Orban l-a propus pe el în funcția de premier.