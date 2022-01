"Va rămâne creşterea economică peste aşteptări. Vă aduc aminte că anul trecut am început bugetul cu o creştere economică estimată în jur de 4,5 şi se va termina anul cu o creştere economică în jur de 7%. De aceea anul trecut, având venituri mai mari la buget, am reuşit să scădem deficitul bugetar de la 10 la sub 7, deşi ţinta era de 7,16, şi am avut venituri pentru o primă fază de decontare a facturilor fără să avem deficit bugetar.

Deci performanţa economică pe primele trei trimestre a fost una bună, peste aşteptări. Bineînţelesc că economia României dar şi cea globală au fost lovite de mai multe şocuri pe partea de costuri de producţie, iar acestea s-au văzut în creşterea preţurilor. Unul dintre ele este energia, altul a fost cel de producţie pentru că veneam după perioada de pandemie.

Dar economia României, anul trecut, după ce tragem linie, a performat mai bine decât se aştepta oricine, decât ne spuneau toţi specialiştii – care astăzi sunt cu noi la guvernare – dar erau specialişti în partea cealaltă şi spuneau că o să fie dezastru. Nu a fost aşa", a explicat, la DC News, Florin Cîţu.

