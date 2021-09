Cîţu, categoric: PNL nu face guvernare cu PSD!

"Astăzi avem un BPN unde vom avea câteva rezoluţii. În primul rând o decizie ca toţi parlamentarii PNL să susţină, prin toate demersurile, Guvernul PNL, ca niciun parlamentar al PNL să nu facă vreun demers în Parlamentul României împotriva propriului guvern, indiferent de funcţia pe care o au, fără scuze, constituţionalitate şi aşa mai departe. Curtea Constituţională spune ce e constituţional şi ce nu e, nu noi.

În al treilea rând, o decizie clară: PNL nu face guvern cu PSD. Să fie foarte clar pentru toată lumea!", a declarat, miercuri dimineaţa, premierul Florin Cîţu.

Barna: Întâlnirea cu preşedintele Iohannis - mai degrabă formală, nu s-au prezentat soluţii sau scenarii

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat că întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis a fost "mai degrabă formală", în care nu s-au prezentat soluţii sau scenarii.



Într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului, Barna a arătat că şi-ar fi dorit ca întâlnirea cu preşedintele să aibă loc în urmă cu mai multe zile, iar Klaus Iohannis să îşi exercite rolul de mediator.



"Din păcate - şi sunt dezamăgit din cauza asta - s-a dovedit a fi o întâlnire formală. Spun, o întâlnire benignă, în care am trecut în revistă istoricul acestei crize generate miercurea trecută şi am exprimat foarte clar poziţia USR PLUS, conform căreia ieşirea din criză se poate realiza foarte rapid, printr-un nou premier, propus de partenerul PNL din coaliţie şi continuarea coaliţiei. Cam aici s-a terminat partea de conţinut a dialogului pe care l-am avut cu preşedintele. Nu s-a prezentat vreo soluţie, nu s-au analizat scenarii. A fost o întâlnire mai degrabă formală, în care am trecut în revistă situaţia", a precizat liderul USR PLUS.



Întrebat care a fost răspunsul preşedintelui Iohannis, la solicitarea USR PLUS ca Florin Cîţu să nu mai deţină funcţia de premier, Dan Barna a arătat că a fost adus în discuţie congresul PNL.



"Răspunsul a fost legat de acest congres al PNL, care din păcate blochează o ţară întreagă. Vom mai reveni la discuţii în perioada următoare, vedem ce se mai întâmplă", a spus el.



Întâlnirea dintre preşedintele Klaus Iohannis şi vicepremierul demisionar Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, care a avut loc la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după peste o jumătate de oră de discuţii.



Luni, şeful statului a avut o întâlnire şi cu premierul Florin Cîţu pe tema crizei guvernamentale.



În cursul zilei de marţi vicepremierul Dan Barna şi miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile la Guvern.