Circulația pe podul Kerci din Crimeea, blocată. Dronele maritime ucrainene și rachetele ATACMS au lovit feriboturile ruse din regiune / video

Un atac asupra orașului-port Kerci din Crimeea a avariat două feriboturi de transport, a susținut pe 30 mai șeful de transport din Crimeea, instalat de Rusia, Nikolai Lukașenko, potrivit KyivIndependent.

Kerci este situat în capătul estic al Crimeei. Rusia a construit Podul Kerci pentru a conecta peninsula de Rusia, după ce a ocupat-o și anexat-o Crimeea în 2014.

Canalele locale Telegram au raportat că locuitorii din Kerci au auzit până la 20 de explozii.

Un feribot cu mașini și un feribot feroviar au fost avariate de resturile de rachete doborâte „în timp ce respingeau un atac inamic asupra infrastructurii de transport”, a susținut Lukașenko.

Ministerul rus al Apărării a susținut că apărarea aeriană rusă a doborât opt ​​ATACMS cu rază lungă de acțiune (Army Tactical Missile System), pe care SUA le-au furnizat Ucrainei și opt drone. Nu s-au raportat victime.

Autoritățile ruse au susținut la ora 7:30 dimineața, ora locală, că „traficul vehiculelor pe Podul Crimeei este blocat temporar”.

The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent afirmațiile.

Rusia folosește podul și feriboturile peste strâmtoarea Kerci pentru a transporta provizii militare pentru forțele de ocupație ruse din Crimeea și sudul Ucrainei.

The GUR released footage of naval drones, attacking Kerch in occupied Crimea overnight. Again, work by GROUP 13, already famous for their work against Russian ships mainly by using Magura V5 drones. At least one big hit is registered. pic.twitter.com/rcg8uaaMgl