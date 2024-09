Ciprian Ciucu mizează în totalitate pe Ciucă ca președinte al României: Suntem singuri. PSD, 'adversarul natural', ne-ar vedea morți și îngropați

Consiliul Naţional al PNL a început la ora 11:00, la Palatul Parlamentului. Au fost așteptați aproximativ 1.400 de delegaţi.

„Duminică, Partidul Naţional Liberal se reuneşte în cadrul Consiliului Naţional, unde va fi votat candidatul PNL pentru alegerile prezidenţiale. Vom discuta despre viziunea noastră pentru o Românie mai prosperă şi mai sigură - în care familiile sunt protejate, tinerii au oportunităţi de creştere şi locuri de muncă, iar seniorii sunt respectaţi pentru toată munca şi dedicarea lor”, au informat reprezentanţii formaţiunii.

Joi, Biroul Executiv al PNL a aprobat o excepție care îi permite lui Nicolae Ciucă să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale din partea partidului, în contextul în care acesta nu îndeplinea cerința de vechime stabilită de Statut, a informat prim-vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan.

Nicolae Ciucă a intrat în partid în octombrie 2020 și, pentru a candida la preşedinţie, este nevoie, potrivit Statutului PNL, de cinci ani vechime. La Consiliul Naţional al PNL au vorbit mai multe personalități emblematice ale formațiunii.

Ciprian Ciucu, primarul liberal al Sectorului 6 din București, a vorbit pentru prima dată într-o astfel de adunare, prezentând părerile sale despre candidatul Nicolae Ciucă, viitoarea cale politică a PNL, dar și viitorul României.

"PSD a fost întotdeauna adversarul nostru natural"

„(...) Este pentru prima dată când vorbesc de la această tribună importantă. Aș vrea să încep cu o mențiune personală, sper să nu supăr pe nimeni. În urmă cu trei ani, când am fost ales în fața a 1.200 de delegați președinte al PNL București, unul dintre puținii oameni care au vrut să vină să vorbească pentru mine, și am câștigat împreună, a fost domnul Nicolae Ciucă, președintele PNL, și îi mulțumesc pentru asta. Așa că nu am fost decât onorat atunci când am fost invitat să vorbesc pentru președintele Nicolae Ciucă. Ne aflăm într-un moment crucial pentru România, dar și pentru PNL. Nu este vorba doar despre cine ne va reprezenta la următoarele alegeri, ci despre soarta acestei țări, dar și a PNL. Cu toții ne-am făcut, în ultimul timp, fel și fel de scenarii în cap despre ce se va întâmpla după alegeri, despre situația în care se va afla PNL, care va fi ecuația guvernării și dacă noi vom fi în acea ecuație. În ultimii doi ani, dacă vă aduceți aminte, ne-am așteptat cu toții la o soluție miraculoasă, hrănindu-ne cu iluzii. Ne așteptam la o soluție care să ne mențină la guvernare, cel puțin în condiții similare ca în ultimii 5 ani. Unii dintre noi au așteptat această soluție de la PSD. Acea soluție nu avea cum să vină din două motive foarte evidente. Primul motiv este că nu există soluții miraculoase. Al doilea motiv este că nu vin niciodată de la PSD. Știți bine că nu are cum, pentru că, din punct de vedere istoric, acest partid a fost întotdeauna adversarul nostru natural. Dacă ar putea, ne-ar vedea morți și îngropați, dar ‘nu mor caii când vor câinii’. Încă de la Sinaia, dacă vă aduceți aminte, noi am ales aplaudând cu entuziasm și sinceritate ca președintele partidului nostru să devină candidatul PNL pentru președinția României. Adică, am știut foarte bine traiectoria către care ne îndreptăm”, a explicat Ciprian Ciucu.

"Nicolae Ciucă o să fie președintele României"

„Ceea ce s-a întâmplat la europarlamentare, între momentul Sinaia și momentul de acum, a fost doar o deviație tactică. Vedeți că suntem singuri și am rămas singuri în cele mai importante alegeri din acest an, alegerile pentru președintele României și pentru parlament. După ce vorbim de toate aceste alegeri, eu un singur lucru vreau. De un singur lucru mă tem și nu vreau să se întâmple. Să nu rămânem la guvernare la mila PSD. Să nu rămânem la guvernare la cheremul PSD. Indiferent de rezultat, din punctul meu de vedere, eu aș alege întotdeauna, cu dragă inimă, opoziția. Am analizat toate scenariile posibile pentru PNL și România. Este evident că cel mai bun scenariu pentru noi este să câștigăm președinția României. Nicolae Ciucă o să fie președintele României. Dacă ne gândim la alt viitor mai bun pentru noi, în opoziție sau altfel, eu nu-l văd. Îl văd doar cu Nicolae Ciucă președinte. Mă uit la cum a decurs până acum această precampanie electorală și parcă trăim într-o lume a absurdului. O lume în care trebuie să se explice evidentul, să explici evidentul de ce Nicolae Ciucă este, de departe, cel mai bun candidat. Spuneam mai devreme că nu există o soluție miraculoasă, dar totuși există o soluție muncită. Soluția este ca noi să ieșim în stradă și să explicăm evidentul, adică să explicăm că singurul candidat care este capabil să ia decizii în acest context, care a demonstrat că slujește cu adevărat această țară, este Nicolae Ciucă. Avem nevoie de o Românie sigură, ancorată în NATO. Avem nevoie de un parteneriat strategic solid cu SUA. Nicolae Ciucă este un patriot, un om respectat pe plan internațional, o garanție a stabilității noastre. Este un lider capabil să răspundă ferm provocărilor pe care Rusia ni le aduce cu războiul de la graniță. Este un om onest care nu se lasă prins în scandaluri, așa cum s-a văzut, și își respectă cuvântul dat. Cel mai important, funcția de președinte al României presupune să iei decizii. Este de departe, dacă ne uităm la ceilalți, cel mai calificat să ia decizii pentru o perioadă lungă și pentru România. Ce avem de făcut? Este ca, începând de astăzi, când oficial va deveni candidatul nostru pentru președinția României, să ieșim și să adoptăm cu toții soluția muncită”, a concluzionat Ciprian Ciucu, primarul liberal al Sectorului 6 din București.

Vezi Consiliul Naţional al PNL aici:





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News