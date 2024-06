Ciprian Blejan, candidat AUR la CJ Bihor: Am votat pentru schimbarea pe care o tot așteptăm de peste 34 de ani

"Am votat pentru schimbare. Schimbare ce o tot așteptăm de peste 34 de ani. Am votat pentru un viitor mai luminos iar copiii noștri să cunoască adevăratele valori, familia, credința, libertatea și națiune. Am votat cu credința că toate acestea încă se mai pot realiza.

Îndemn toți Românii să iasă la vot și să își exprime acest drept fundamental atât pentru alegerile locale cat și pentru cele europarlamentare pentru a fi reprezentați cu cinste.

Îi asigur pe Bihoreni că vom fi paznicii democrației, ochii și urechile lor atât în Consiliul Județean cât și în celelalte consilii locale în care vom fi reprezentați", a transmis, la ieşirea de la urne, Ciprian Blejan.

