Ciolacu, răspuns la întrebarea „Credeți că administrația ar trebui să fie mai prietenoasă cu investitorii?” după ancheta DC News de pe litoralul românesc

Starea deplorabilă a plajelor de pe Litoralul românesc este unul dintre motivele pentru care turiștii preferă să meargă la mare în Bulgaria. „Proprietarul” plajelor, Administrația Națională Apele Române, încasează chirii, dar nu face investiții pentru turiști. Iar atunci când un investitor privat încearcă să aducă o porțiune de plajă la standarde occidentale, se găsesc instituțiile publice care, pe mână cu grupuri de interese locale, încearcă să blocheze tentativele de modernizare a Litoralului.

În acest context, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Marcel Ciolacu dacă este de părere că administrația ar trebui să fie mai prietenoasă cu investitorii.

„Credeți că administrația ar trebui să fie mai prietenoasă cu investitorii? Vă întreb în contextul în care avem o anchetă pe DC News privind următorul lucru: Cineva vrea să amenajeze o plajă în Mamaia și instituțiile statului au oprit lucrarea la final... deși au fost îndeplinite toate condițiile. Acesta cu plaja este un exemplu mic”, a zis Bogdan Chirieac.

„Până să fie această coaliție, stabilitatea în România a fost dusă de către autoritățile locale pentru că ele erau, cu certitudine, pe un mandat de patru ani. Până acum am avut doar haos în zona administrației centrale. Au tot fost sute de miniștri, zeci de miniștri într-un singur minister... și au dus la acest lucru. Dar uitați că se poate lucra până la urmă... Nimeni nu este perfect. Nici eu nu sunt genial, nu sunt Sfântul Gheorghe, sunt însă încăpățânat și când am un lucru de rezolvat, merg și la președintele Erdogan, și în Arabia Saudită, când am nevoie de capital. Nu putem acoperi din fonduri europene toată România. Am mers și în Israel, am fost și în Qatar pentru că românii au fost primii extrași din Fâșia Gaza, am fost și la Petro Sanchez”, a spus premierul României.

