Ciolacu: M-am săturat de 30 de ani de ură, de împărțirea românilor în funcție de etnie, în funcție dacă sunt săraci sau bogați, dacă sunt ciuma roșie sau ciuma galbenă

„Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, tare de tot! Eram și așa emoționat, domnule președinte și, cum v-a obișnuit președintele dumneavoastră, domnul Păun, a spus adevărul: eu nu am știut până să mă așez lângă domnia-sa că va propune Adunării Generale acest vot de susținere a mea pentru funcția de președinte al României și îi mulțumesc în egală măsură atât domniei-sale, cât și dumneavoastră pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o.

Este a doua oară când mă aflu în mijlocul dumneavoastră, am venit și anul trecut, nu știu cum s-a făcut, tot cu domnul Piedone. De această dată domnul Piedone a venit cu primarul sectorului 5. N-a mai venit singur! Domnul Piedone, care a avut un moment de rătăcire și nu a ascultat, dar până la urmă, și asta e unul din lucrurile pe care le avem comune, ținând cont că este un vechi prieten de prin anul 1990, până la urmă s-a decis să candideze, la fel ca și prietenul dumneavoastră și prietenul meu, Cătălin Manea, pe listele Partidului Social Democrat.

Cu adevărat, a trecut un an de zile când m-am așteptat să fiu și eu invitat la o porție de șah hai mas! Sper că o să fiu invitat cât de curând. Sunt disponibil, oricine mă invită, fiindcă n-am mâncat niciodată și prea toată lumea povestește!

Domnule președinte Păun, aproape îmi este ciudă că va fi nevoie să plec din funcția de președinte al Partidului Social Democrat la Cotroceni, pentru că în cei patru ani și ceva cât am condus partidul n-am reușit, și vă spun aici de față, n-am reușit să implementez o asemenea organizare. Sper să reușească Sorin sau Mihai… sau cine știe?

Să știți că am născut în Buzău, unde comunitatea romă este o parte integrantă din viața orașului. Încă din copilărie, la fel ca și dumneavoastră, am fost învățat de mama mea să-mi tratez toți colegii, vecinii, indiferent de etnie sau religie, și să fiu un om deschis cu cei din jur, să nu judec oamenii decât prin ochii și prin mintea și prin sufletul meu. Același lucru l-am făcut și când am fost implicat în administrația locală, același lucru l-am făcut și în familie, transmițând acest lucru și fiului meu, care mâine-poimâine va fi medic. Și vreau să vă spun că este una dintre cele mai mari mândrii ale mele. Eu unul m-am săturat de 30 și de ani de ură, de împărțirea românilor în funcție de etnie, în funcție dacă sunt săraci sau bogați, în funcție dacă sunt la oraș sau un anumit sat, dacă sunt ciuma roșie sau ciuma galbenă. Am pierdut 30 de ani, în loc să vedem ceea ce ne unește. Ne unește România, ne unesc copiii noștri, ne unesc familiile noastre, ne unesc interesele noastre, ale românilor, atât în interiorul țării, cât și în exteriorul țării.

Duminică vor fi alegeri determinante în Republica Moldova și vreau să fac un apel la dumneavoastră, la prietenii dumneavoastră, la moldovenii de etnie română romă care locuiesc în Republica Moldova să meargă la vot și să voteze cu Maia Sandu, indiferent că doamna Maia Sandu face parte din altă familie politică decât din familia politică social-democrată. Republica Moldova, la fel ca și noi, românii, trebuie să fie în Europa. Nu trebuie să întoarcă în Rusia. Influența Rusiei trebuie să se termine și nu trebuie să ajungă cumva la granițele României. Eu vă garantez, exact cum am făcut și până acum: România nu va fi atrasă în niciun război.

Am trăit multe provocări alături de dumneavoastră, am avut alături de colegul meu, Cătălin Manea, multe realizări în Parlament, multe propuneri legislative. Suntem cel mai tolerant popor din lume. Avem toate minoritățile reprezentate în Parlamentul național. Este o mândrie pentru noi! Stăm la masă, că vorbim la Parlament, că este la Guvern, ar fi trebuit și la Cotroceni, stăm la masă cu toate cultele religioase recunoscute în România. Așa este corect! Așa putem aduce respectul și numai așa putem transmite copiilor noștri respectul față de oameni și mai ales față de români.

Suntem un exemplu și câteodată, pentru că nu știm care este linia roșie politică, găsim de cuviință să ne înjurăm pe la Bruxelles. Eu știu că de curând, împreună cu colegii mei europarlamentari, am sprijinit și am reușit înființarea la Strasburg a unei reprezentanțe a Partidei Romilor, pentru prima oară în istoria României și a dumneavoastră, pentru creșterea vizibilității și pentru promovarea drepturilor comunității rome la nivel european. Este prima oară când un român de etnie romă este vicepreședintele Camerei Deputaților, este unul dintre primii zece oameni politici din România. Este vorba de Florin Manole, care și el candidează pe listele Partidului Social Democrat.

Mi-a trimis Cătălin, îmi permit să-ți spun așa, și tu îmi spui Marcel, mi-a trimis să citesc programul Romi pentru România 2024-2034. Vreau să vă spun că nu este nicio diferență aproape între programul meu prezidențial, „O cale sigură pentru România” și programul dumneavoastră. Nu a fost nicio colaborare între noi, nici eu nu v-am copiat pe dumneavoastră, nici dumneavoastră pe mine. Asta înseamnă că, de fapt, simțim la fel. Ne dorim același lucru. Ne dorim învățământ dual implementat pentru tinerii noștri, pentru că tinerii noștri, copiii noștri, nepoții noștri pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine. Câteodată pleacă să-și împlinească un vis și constată că ajung într-o țară străină unde trebuie să muncească mai mult decât ceilalți, pentru că ei nu știu o meserie, pentru că ei vin dintr-un sistem în care am lâncezit, într-un sistem, cu toate că am făcut pași imenși, n-am investit cât ar fi trebuit în învățământul dual. Învățământul dual, în acest moment, am modificat toată legislația, poate fi continuat până la universitate, în funcție de fiecare tânăr, cât își dorește de mult. Cel mai important pentru noi să lăsăm în urma noastră este ca tinerii să fie bine plătiți și bine ancorați în realitățile economice și în societate. Este cel mai important proiect care trebuie să ne unească.

Pentru ca nici să mă lungesc, nici să pierd avionul, după cum știți, n-am lucrul meu, o să merg cu avionul de linie, vreau să vă rog un lucru foarte mult. Vreau să vă rog și eu rog, de obicei, oamenii care îmi sunt foarte apropiați, oamenii în care am încredere și prietenii, vreau să vă rog, în primul rând, dumneavoastră să fiți uniți, dumneavoastră să fiți uniți lângă președintele dumneavoastră și împreună să fim uniți nu pentru un lider politic, să fim uniți pentru România și pentru români.

Vă mulțumesc mult!”, a spus Marcel Ciolacu.

