Ciolacu, în Piața Obor pentru a strânge semnăturile pentru Cotroceni. Premierul, declarații despre coaliție și cartea lui Ciucă

Marcel Ciolacu a mers, personal, în Piața Obor pentru a strânge o parte din semnăturile care îi sunt necesare pentru a se înscrie în cursa prezidențială. Acesta are nevoie de 200.000 de semnături.

"Eu trag nădejde că Partidul Social Democrat nu va câștiga alegerile, cu alte cuvinte nu va avea 51%. Va fi pe primul loc, dar în continuare o coaliție va conduce România. Cum va fi formată coaliția? Vor decide românii. Din punctul meu de vedere e o greșeală ce se întâmplă acum, asta pentru că această coaliție a făcut foarte multe lucruri bune. Mai mult, această alianță a stopat un declin al României și al nivelului de trai", a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a răsfoit cartea lui Nicolae Ciucă, Ciolacu a spus: "Nu, nu am citit-o. Nu, nu am primit-o". Chiar dacă jurnaliștii i-au spus că poate fi găsită online, premierul a răspuns: "Nu știu cartea domnului Ciucă. Nu am avut curiozitatea să mă uit".

Într-un final, când a fost întrebat dacă o să o citească în format fizic cu autograf, acesta nu a negat și a răspuns: "Întâi să o primesc", conform Antena 3 CNN.

Răspunsurile relativ împăciutoare ale premierului vin după un context politic tensionat. În ultimele luni ale verii cei doi lideri ai partidelor de coaliție, cât și diverși membri PSD sau PNL, s-au atacat reciproc, marcând problemele prin care trece alianța.

"Va avea un exemplar cu dedicație, sper că va reuși să-l citească"

Nicolae Ciucă l-a criticat dur pe premierul Marcel Ciolacu în vară, ca răspuns la reproșurile privind cartea sa. De asemenea, i-a cerut acestuia să abordeze cu "maximă" responsabilitate situația de la Spitalul Pantelimon, denunțând "controversele apărute în presă și declarațiile contradictorii ale premierului".

"Am observat ardoarea cu care premierul Marcel Ciolacu aduce în discuție problema cărții pe care am scris-o. Îi transmit să stea liniștit! Va avea un exemplar cu dedicație, sper că va reuși să-l citească.

Dar până atunci, în calitate de partener de coaliție, îi solicit să trateze cu maximă responsabilitate situația de la spitalul Pantelimon. Am observat controversele din presă și declarațiile contradictorii ale premierului Marcel Ciolacu.

Cred că este nevoie de mult mai mult curaj politic și onestitate. Trebuie spuse lucrurile exact așa cum sunt, fără a căuta popularitate. Indiferent cine a greșit, dacă s-au grăbit procurorii sau dacă există vreo situație în care medicii au acționat în afara normelor, premierul României trebuie să transmită încredere în justiție și sistemul de sănătate. Nu să spună azi ceva, iar mâine altceva. Este cea mai nefericită decizie, iar românii nu au nevoie de atitudini politicianiste în asemenea situații", a scris Nicolae Ciucă pe Facebook. Vezi toată știrea aici!

Chiar și după acest episod, atacurile dintre cei doi au continuat.

Ciucă, atac la adresa lui Marcel Ciolacu, chiar în ziua în care liderul PSD și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale

Nicolae Ciucă, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la alegerile prezidențiale din 2024, a lansat un atac la adresa lui Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), chiar în ziua în care acesta din urmă și-a anunțat intenția de a intra în cursa electorală. Într-o declarație fermă, Ciucă a criticat modul în care PSD gestionează dialogul politic și interesele naționale, acuzându-l pe Ciolacu că prioritizează interesele partidului în detrimentul celor ale României.

Nicolae Ciucă a făcut un apel către partenerii de coaliție să pună pe primul loc nevoile României, nu interesele politice imediate, subliniind că, în timp ce campania electorală va trece, interesul poporului român trebuie să rămână prioritar.

"Pentru mine, maturitatea politică înseamnă dialog deschis și obiectiv pentru interesele României. Din păcate, PSD este adeptul unui joc care pare orientat mai mult către interesele proprii și pune dialogul - un pas absolut necesar pentru consens și decizie - pe ultimul plan. Nu este o bătălie a funcțiilor, este o discuție principială într-un guvern care ar trebui să urmărească exclusiv interesul României", a spus Nicolae Ciucă. Vezi toată știrea aici!

