Ciolacu, despre Ziua Maghiarilor: E important e să accepți dreptului celuilalt de a vedea altfel istoria

'La mulţi ani tuturor maghiarilor din România şi de Pretutindeni! Sărbătorirea Zilei Maghiarilor de pretutindeni - prilej cu care maghiarii îşi reafirmă anual identitatea - ne arată în acest context geopolitic tensionat cât de important este să accepţi dreptul celuilalt de a vedea altfel istoria! Anul 1848 i-a apropiat pe români şi unguri şi a arătat lumii că cele două popoare au aspiraţii comune şi aparţin marii familii europene', a spus Ciolacu, potrivit unui comunicat remis de PSD. El a adăugat că 'evenimentele revoluţionare de la 1848-1849' obligă la reflectarea importanţei unor valori universale precum libertatea şi pacea, fără de care societatea de astăzi nu ar fi fost posibilă. 'La fel cum nu ar fi fost posibilă fără curajul şi sacrificiul celor care au luptat în toate statele europene pentru libertate şi dreptul de a-şi decide soarta. Istoria ne arată astfel că numai dacă lucrăm împreună suntem mai puternici, iar uniţi suntem mai înţelepţi', a afirmat Ciolacu.

În acest an, de Ziua Maghiarilor de Pretudindeni au lipsit abordările naționaliste și disputele pe această temă, cu care politicienii încercau să câștige capital electoral.

Cocardă roșu-alb-verde, de Guiness World Records, la procesiunea din Cluj

Singura manifestare din Cluj legată de această aniversare a fost demersul unor liceeni care au realizat o uriașă cocardă în cele trei culori ale steagului Ungariei, alb, verde și roșu. ”Vrem să arătăm unitatea comunității maghiare și faptul că și tinerii pot face lucruri serioase”, au spus tinerii pentru Cluj24.ro.

”Am fost în jur de 15 elevi din Cluj care am lucrat două zile pentru realizarea acestei cocarde. Ne-a ajutat şi cineva pe partea de cusut. Este din material textil, are un diametru de 1,85 metri şi este în culorile roşu, alb şi verde. Are şi un suport şi poate fi transportată de două persoane. Cocarda este cea mai mare din lume realizată până acum şi o întrece pe una realizată de o şcoală din Ungaria, care are un diametru de 1,61 metri. Am făcut deja demersuri pentru ca această cocardă să fie omologată de Guiness World Records', a declarat preşedintele Asociaţiei Uniunea Liceenilor Maghiari Cluj, Fazakas Boglarka, pentru Agerpres. Cocarda a fost prezentată marți la procesiunea de 15 Martie, din Piața Avram Iancu până la Biserica ”Sf. Mihail” unde participanții au asistat la o slujbă religioasă.

