Ciolacu: Dacă Orban inițiază suspendarea lui Iohannis, mergem și noi

După ce Ludovic Orban l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că a încălcat Constituția, președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a provocat pe liberal să spună tot ce știe și să inițieze procedura de suspendare.

Inițial, Ciolacu a întrebat, într-o discuție despre Congresul PNL la România TV: "Cum, domle, să te expui ca președinte al României, să te duci acolo?" "Am înțeles că inițiază domnul Orban o suspendare.", a spus liderul social-democraților.

"Domnia sa e agent constatator acolo.", a reacționat Victor Ciutacu.

Marcel Ciolacu a declarat apoi că, "dacă inițiază Orban o suspendare, mergem."

"Dar n-o mai inițiează PSD-ul. Am înțeles că domnul Orban are niște detalii legate de ce s-a întâmplat, ce a fost pe acolo... De ce ne spune jumătăți de adevăr dacă e Sfântul Gheorghe? Să iasă și să spună explicit! Să vedem și noi cum se fac jocurile în România!", a mai spus Ciolacu la România TV.

VEZI ȘI: PNL, amendat cu 10 mii de lei pentru organizarea Congresului

PNL a primit o amendă de 10 mii de lei pentru organizarea Congresului, transmite Realitatea Plus.

În data de 25 septembrie, PNL a organizat Congresul în care s-a ales noul șef al partidului. Evenimentul a fost organizat la Romexpo, într-un spațiu închis, unde au participat aproximativ 5.000 de oameni, asta deși România este în plin val 4 al pandemiei COVID.

Decizia de a organiza Congresul cu atât de mulți oameni într-un spațiu închis a fost dur criticată.

Congres PNL, distanţare şi măşti. Ce s-a văzut la fața locului

"Având în vedere că este gălăgie şi e greu să te înţelegi unul cu altul în aşa o hărmălaie vorbind cu masca la gură, sunt şi momente în care delegaţii aflaţi la ROMEXPO îşi dau masca sub barbă pentru a se face înţeleşi. Sunt puţini cei care au măşti FPP 2, majoritatea sunt cu măşti simple şi, având în vedere că lucrările congresului vor dura ore bune, ducându-se chiar spre orele serii, situaţia se poate complica din punct de vedere al siguranţei în context Covid, dacă oamenii nu-şi schimbă măştile la câteva ore şi dacă le tot pun prin buzunare atunci când ies din sală şi le pun la loc la gură şi nas când revin în sală.

În exterior, acolo unde sunt terasele cu grătare, cafea, băuturi răcoritoare, nu se poartă masca şi e foarte aglomerat. Totodată, după cum a atras atenţia şi Theodor Stolojan de la microfon, sunt foarte multe persoane care stau înghesuite pe scara de acces în sală, lucru care poate crea probleme.

Paznicii care se află la intrările în sală nu solicită certificatul verde. Jurnaliştilor li s-a cerut doar să arate legitimaţia de presă şi li s-a înmânat un ecuson cu care pot intra în sală. Iar delegaţii PNL au fost verificaţi doar dacă numele lor apar pe liste şi li s-a dat câte o brăţară de acces. Impresia este aceea că sunt mai mulţi oameni acum în sală, chiar în context pandemic, faţă de precedentul congres al Partidului Naţional Liberal." semnala DC NEWS în ziua Congresului PNL.