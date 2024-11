Ciolacu, clarificări privind zborurile sale: Vorbim de o călătorie pe banii mei privați. Nu vorbim aici de bani publici!

Marcel Ciolacu a respins solicitările de demisie, explicând că a fost o călătorie privată, plătită din banii săi și nu din fonduri publice. El a subliniat că nu a văzut documente care să ateste că avionul ar fi fost închiriat de Nordis și a criticat atacurile politice din campania electorală. Premierul a adus în discuție și cheltuielile publice ale altor politicieni, cum ar fi cele ale lui Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă, care ar fi implicat bani publici.

„De ce să-mi dau demisia? Eu nu înțeleg. Dacă ar fi o asemenea călătorie, vorbim de o călătorie a mea, în zona privată, pe banii mei privați, cu plățile mele din contul personal. Nu vorbim aici de bani publici.”, a spus Marcel Ciolacu.

„Domnul Ciucă vorbește despre cererea de demisie pentru că ați spus inițial că nu ați călătorit și spune că este o minciună că ați spus că nu ați călătorit cu un avion închiriat de compania respectivă.”, a spus Mihai Gâdea.

„Eu nu am văzut niciun document care să ateste că acel avion a fost închiriat de o companie anume.

Eu sunt pus, în timpul unei campanii electorale, în fața neputinței unor contracandidați care tot fac apel unul la altul să se unească împotriva cuiva, eu spunând că nu voi face o astfel de campanie. Am văzut unde au dus aceste uniri împotriva cuiva, timp de 20 de ani, mai ales în ultimul mandat al domnului Iohannis.

Poate domnul Iohannis a fost întrebat de călătorii, dar au fost călătorii din bani publici. Domnul Ciucă a fost întrebat de cheltuieli din bani publici, în ceea ce privește reclama pentru cartea domniei sale. Am înțeles că acolo vorbim de vreo 2 milioane de euro din bani publici.

Mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați, pentru o suspiciune? Eu cred că au uitat rostul unei campanii electorale. Rostul unei campanii electorale este ca românii și candidații să vină să-și prezinte proiectele, să-și prezinte programele lor pe viitorii ani.

În timp ce eu rezolv problemele României – aderarea la spațiul Schengen, scoaterea vizelor către America – mie mi se face o contabilitate a familiei și a neamului meu.

Eu mă bucur mult că fiul meu nu a fost suficient de afectat de toate aceste atacuri. Ieri a luat și examenul de Rezidențiat, va fi doctor, și promit familiei mele că niciodată nu o să-i mai atrag într-un asemenea tip de campanie și îmi cer scuze public și prietenilor mei, și familiei mele, că au de suferit în tot acest circ.”, a spus Marcel Ciolacu.

„Eu nu am fost cu un avion închiriat de Nordis"

Marcel Ciolacu a respins acuzațiile legate de călătoria cu un avion închiriat de Nordis, explicând că toate călătoriile și cheltuielile sale și ale familiei sale au fost plătite din surse proprii, fără a depinde de alți bani. El a subliniat că această chestiune este o temă de campanie electorală și că nu are nimic de lămurit în privința cheltuielilor personale.

„Ați fost într-un avion, v-ați plătit aceste cheltuieli din banii dumneavoastră, asta am înțeles de la dumneavoastră. Care sunt lucrurile pe care le puteți clarifica? Era un avion închiriat de Nordis?”, a spus Mihai Gâdea.

„Eu nu am ce să clarific. Eu nu am fost nici cu un avion închiriat de Nordis. Eu toate călătoriile, toate concediile, ale mele și ale familiei mele, toate mesele la restaurant mi le-am plătit singur sau ne-am plătit fiecare în funcție de cât a consumat. Nu am mers niciodată pe banii nimănui, în nicio călătorie, în niciun concediu, nici eu, nici vreun membru al familiei mele.

Este o temă de campanie electorală. Nu am ce lămuri, ce am făcut eu cu banii privați cu adevărat. Am cerut și fiului meu și familiei, am solicitat și la bancă să mi se scoată toate extrasele de cont. Voi căuta și eu în seara asta toate facturile, toate chitanțele, dar, repet, noi vorbim de viața mea privată, de banii mei privați și ai familiei mele.

Eu vreau să văd făcătura domnului Ciucă de la panourile de publicitate la o carte privată. Eu vreau să văd cheltuielile din banii publici ale domnului Iohannis, cât au costat călătoriile. Eu îmi fac călătoriile și întotdeauna vedeți că ies și justific fiecare călătorie pe care o am în străinătate. Să iasă domnul Iohannis să spună ce a făcut dânsul în călătoriile din Africa și pe unde a fost, ce elemente sunt: comerciale, economice, unde a călătorit domnia sa. Dânsul a făcut călătorii din bani publici, nu din bani privați. Asta este marea diferență. Cheltuielile pentru panourile domnului Ciucă sunt făcute acum, din bani publici.”, a spus Marcel Ciolacu.

„Nu am văzut un document că acea aeronavă a fost închiriată de către Nordis"

Marcel Ciolacu a respins acuzațiile că ar fi călătorit pe banii unei companii private, afirmând că nu a închiriat nicio aeronavă de la Nordis și că nu există niciun document care să ateste acest lucru.

„Acuzația este că ați călătorit pe banii unei companii private, o companie care are niște probleme, în momentul de față, semnificative, în raport cu publicul și cu clienții săi și practic aceasta este acuzația. Dumneavoastră spuneți că, de fapt, v-ați plătit aceste călătorii.", a spus Mihai Gâdea.

„Nu a închiriat aeronave pentru Marcel Ciolacu. Nu am văzut un document că acea aeronavă a fost închiriată de către Nordis. Dumneavoastră ați văzut un astfel de document?”, a spus Marcel Ciolacu.

„Campania electorală s-a transformat într-un atac continuu la mine și familia mea!"

Marcel Ciolacu a scris pe Facebook că atacurile din campania electorală sunt bazate pe minciuni, subliniind că acestea au avut un impact negativ asupra familiei sale.

„Când nu ai proiecte și soluții pentru țară, cel mai simplu e să ataci cu minciuni și murdării.

În asta s-a transformat campania electorală, într-un atac continuu la mine și familia mea! Și nu pot să nu mă gândesc cât rău am făcut familiei mele, cu toată această presiune continuă pusă pe fiecare membru al familiei!

Ca să fie clar: nu am făcut niciodată ceva ilegal! I-am făcut un cadou fiului meu, plătit din banii mei, cu facturi și chitanțe care dovedesc acest lucru. Și mi-am plătit tot timpul vacanțele! Într-adevăr, cel care-mi cere retragerea acum, dl. Ciucă, a dat 4 milioane de euro pe propria carte, din bani publici! Și a „uitat‟ să-i ceară socoteală protectorului său, dl. Iohannis, care - timp de 10 ani de zile – s-a plimbat nestingherit și la secret cu avioane private, plătite din bani publici, prin vacanțe de lux în țări exotice.

Sunt sigur că românii vor să știe ce va fi în viitor, încotro se îndreaptă această țară și ce soluții are fiecare candidat pentru a face față provocărilor – în special economice, cu care se confruntă întreaga Europă.

Și, de aceea, le spun românilor că am dovedit în acest an și jumătate că știm ce să facem pentru a dezvolta economia și a crește veniturile românilor. Am arătat că avem soluții, venind în fața tuturor cu un program de țară pe toate marile priorități de dezvoltare ale României. Și am încredere că românii vor vorbi la urne. Pe înțelesul tuturor!", a scris Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook.

