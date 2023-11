Cine va fi noul președinte al României? Vocea străzii: "Nu s-a născut încă!" / "Jocurile sunt făcute. Nu decidem noi, ci cei de sus" / "Votez, dar nu știu cu cine"

"Eu cu cine votez?" - este întrebarea care ar oglindi perfect pulsul străzii în ceea ce privește viitoarele alegeri. Reportajul realizat de Dana Mihai, jurnalist DC News, în zona de Nord a Capitalei a scos la lumină o realitate tristă: aceea că românii nu mai au încredere aproape în nimeni atunci când vine vorba de viitorul țării. Din opțiunile cunoscute până în prezent (Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Mircea Geoană, George Simion, Diana Șoșoacă etc.) puține sunt numele care au vreun răsunet, câtuși de stins, în mintea oamenilor care, spun ei, "nu prea au cu cine să voteze".

"Cel pe care mi l-aș dori eu nu s-a născut încă!"

Întrebat cu cine ar vota la alegerile prezidențiale din 2024, un domn ceva mai în vârstă a fost cât se poate de sincer: "E o întrebare grea. Cel pe care mi l-aș dori eu nu s-a născut încă! E posibil să iasă Mircea Geoană, dar Ciolacu e mai aproape de viziunea mea pro-socialistă."

Cât privește vocea noii generații, un tânăr s-a pronunțat: "L-aș prefera pe Mircea Geoană pentru că este singurul care chiar vrea ceva pentru România, care ar face ceva pentru popor, pentru cetățeni." O altă domnișoară a răspuns, fără să stea prea mult pe gânduri: "Mă gândesc că tot Klaus Iohannis va fi președinte, deocamdată nu văd alte alternative și nici părerea românilor să se schimbe în vreun fel. Consider că, de bine, de rău, tot el va fi. Personal, nu am preferințe, abia recent am împlinit vârsta de vot, nu știu exact ce alegeri să fac, dar încerc să mă ghidez după ce e mai puțin rău pentru noi. Aș vrea să votez, mi se pare că e important."

"De votat votez, dar nu știu cu cine"

Tot din categoria tinerilor o altă voce s-a auzit: "Bănuiesc că Ciolacu (n.r. va fi ales președinte). Eu voi vota probabil un independent." Un alt tânăr a spus: "Habar n-am! De votat votez, dar nu știu cu cine. Nu le am cu politica."

"Cred că Mircea Geoană" - a răspuns din prima un reprezentant al celor născuți după 2000. "Pentru că este sprijinit de americani" - a adăugat adolescentul. "Nu am un preferat, nu-mi place niciunul."

O femeie și-a exprimat, la rându-i, preferința personală: "Diana Șoșoacă! Pentru că mi se pare un om sincer, corect, mi se pare că luptă pentru România. Sperăm să fie bine! România, în momentul de față, e jalnică."

Părerile sunt împărțite. Unii au mers chiar și până la nume prea puțin sau deloc vehiculate în presă. "După părerea me,a cred că va fi primarul Timișoarei. Jocurile sunt făcute. Nu mai decidem noi, oamenii, ci decid cei de sus. Și Uniunea Europeană! O să votez, dar votul e irelevant."

"Toți sunt mână-n mână. E groaznic să ne gândim cine va fi"

La câteva străzi mai încolo, o distinsă doamnă a concluzionat, vizibil nemulțumită de mersul treburilor în țară: "Toți sunt mână-n mână. E groaznic să ne gândim cine va fi, pentru că nici Iohannis n-a fost vreo perlă, ca să zic așa. Să sperăm ca va veni cineva mai bun decât cei care au fost până acum care s-au gândit pur și simplu la ei. La noi nu se gândesc. Ultima lege minunată pe care au dat-o cu bursa de merit... ai decis să dai la primi 30% din clasă, în condițiile în care sunt copii care au media 5 și iau bursă de merit, iar copilul meu, care are 9.40, nu ia bursă. Nu fac nimic pentru noi, să fim serioși. Nu am pe cine să aleg, nu cred că e vreunul grozav. Nu știu dacă are vreun rost să ne batem capul cu ei."

