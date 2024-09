Cine sunt românii din Croația recunoscuți oficial drept minoritate națională. Alina Dobrescu: "Avem și reprezentant în Parlamentul croat"

Photo by Jonathan Smith on Unsplash

Ea a explicat cine sunt cei care formează comunitatea românească din Croația, o comunitate "cu suflet mare", recunoscută oficial ca minoritate națională.

Alina Dobrescu, președinta Asociației Românilor din Croația și scriitorul Flaviu George Predescu, au dialogat, în cadrul emisiunii Tradiții românești în diaspora, despre obiceiuri, tradiții și sărbători românești în Croația.

"Comunitatea românească din Croația nu este foarte mare. Oficial, în Croația sunt aproape 400 de români. Declarați români la recensământul din 2021. Neoficial, în jur de 2000 de români locuiesc în Croația. În schimb, suntem foarte dispersați. Avem un număr mare de membri în Zagreb, dar avem și în Rijeca și Split, care sunt orașele principale ale Croației.

Distanțele sunt oarecum mari între între noi și ocaziile de a ne întâlni destul de rare. Noi facem evenimente la sediul din Zagreb, dar mergem și în sânul comunităților din afara Zagrebului. Am organizat evenimente și la Rijeka și la Split. De fiecare dată când au fost invitații pe care le-am primit de a reprezenta România la evenimente în afara Zagrebului, ne-am prezentat și am onorat invitațiile, cu scopul de a face cunoscută minoritatea românească din Croația. Acesta a fost principalul meu obiectiv la început, pentru că nimeni nu știa de noi. Eram foarte mici. Suntem cea mai mică minoritate din Croația. În schimb, suntem una din minoritățile recunoscute oficial în Croația, care are și reprezentant în Parlamentul croat. Noi avem un reprezentant, un parlamentar, care luptă pentru drepturile noastre ca minoritate.

Am profitat de acest avantaj pe care statul croat ni l-a oferit pentru a ne face cunoscuți. Am participat la evenimente, am promovat gastronomia românească, tradițiile românești. Sunt oameni care ne reprezintă în Croația de 15-20 de ani și care au cariere impresionante în balet, în tot ce înseamnă zona comercială, zona de investiții, zona artistică.

Am încercat să facem anumite parteneriate strategice la nivelul Croației, cu celelalte minorități din Croația, cu autoritățile, cu Ambasada României de la Zagreb, cu reprezentanții Facultății de Filosofie, unde există o catedră de limba română. Încet, am construit și ne-am făcut mai vizibili în în comunitate. Acesta a fost primul pas", spune Alina Dobrescu.

Flaviu Predescu: Într-un fel, minoritatea din Croația seamănă cu minoritatea română din Luxemburg. Tot așa, axată pe artiști, pe oameni de afaceri. Deci structura este orientată mai spre elite. Ne puteți povesti mai mult în sensul acesta?

"Primii români care au venit imediat după război în Croația au fost balerini. Au venit foarte mulți balerini, grație parteneriatelor care erau la acea vreme între Teatrul Național Croat și teatrele din România, din Cluj sau din București. Avem azi români care sunt în continuare activi, atât la Teatrul Național din Zagreb, cât și la Teatrul Național de Rijeca sau din Split. Cei care nu mai sunt activi au ales să rămână în Croația și și-au deschis școli de dans sau școli de balet. Au devenit profesori de balet la rândul lor. Toată cariera lor și toată viața lor ulterioară acelui moment când au decis să vină în Croația este legată de Croația.

Mai sunt români care și-au întâlnit iubirea într-o vacanță sau lucrând împreună pe vase de croazieră sau, în zona comercială, și au ales să rămână în Croația. În ultimii 5-10 ani sunt din ce în ce mai mulți români care vin și ori își deschid aici mici afaceri, ori sunt reprezentanți ai companiilor multinaționale ca și responsabili de țară sau responsabili de regiune. Se îndrăgostesc de această țară și rămân. Avem studenți care vin, își fac studiile, ori prin programe ERASMUS, ori schimburi de experiență și, la finalul studiilor, decid să rămână în Croația.

Este o comunitate nu foarte mare, dar este o comunitate cu un suflet mare și foarte bine conturată. În schimb, Croația rămâne în continuare o țară foarte exotică pentru pentru noi românii, fiind, evident, o țară mult mai mică. Nu are decât 4 milioane de locuitori. În schimb, din punct de vedere economic, oferă foarte multe oportunități", mai spune președinta Asociației Românilor din Croația.

