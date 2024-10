Cine sunt propunerile PSD Teleorman pentru Camera Deputaților și Senat. Adrian Ionuț Gâdea a făcut anunțul

PSD Teleorman și-a nominalizat candidații la alegerile parlamentare. Lista completă a fost făcută publică.

"#EchipaPSD pentru Camera Deputaților și Senat. În PSD Teleorman, întotdeauna între cetățeni, aleșii locali, județeni, parlamentari și Guvernul României a existat un parteneriat care a reușit să răspundă nevoilor comunităților locale și din care au rezultat proiecte bune și importante pentru județul nostru.

Am muncit și am creat alături de colegii primari, președinți de organizații, consilieri județeni și consilieri locali, nu doar o echipă politică, ci o forță puternică, unită, solidă și hotărâtă, care are în spate 92.578 de voturi acordate de cetățenii județului la ultimul scrutin, iar pentru alegerile parlamentare vă propunem oameni competenți și pregătiți în domeniile în care activează.

Mult succes tuturor colegilor candidați!" a scris Adrian Ionuț Gâdea pe contul personal de Facebook.

Astfel, pentru Senat, social-democrații de Teleorman îi aduc pe liste pe:

Claudiu Daniel Catană

Ciprian Ionuț Ciuperceanu

Iuliana Valentina Vișan

Cătălin Ionuț Gâlcă

Iar pentru Camera Deputaților sunt propuși:

George Mădălin Borș

Vlad Florentin Drinceanu

Ioana Panagoreț

Valentin Chiran

Octavian Constantin Teodorescu

Silvana Andreea Covaciu

Bogdan Costin Mîrtîcu

