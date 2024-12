Cine l-a convins pe Crin Antonescu să intre în noua cursă pentru Cotroceni

Numele lui Crin Antonescu a fost vehiculat în spațiul public în ultimele zile. În perioada în care fostul președinte Băsescu a fost suspendat din funcție, în calitate de președinte al Senatului României, Crin Antonescu a fost președinte interimar al României, între 10 iulie 2012 și 27 august 2012.

Fostul lider al național-liberalilor a acceptat, acum, să fie candidatul comun al Coaliției formate din PSD, PNL, UDMR și minorități, la alegerile prezidențiale din 2025. Crin Antonescu, fost președinte al PNL și al Senatului, a afirmat că nu a avut intenția și nu a cerut să candideze la funcția de președinte, dar a acceptat invitația venită din partea liderilor coaliției PSD-PNL-UDMR și a reprezentanților minorităților naționale de a deveni candidatul unic. Totodată, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN acesta a explicat cine l-a convins să intre în noua cursă pentru Cotroceni.

Alegerile prezidențiale urmează să fie repetate în anul 2025. Anterior, scrutinul prezidențial a fost anulat înainte de turul 2 care trebuia să se desfășoare pe 8 decembrie 2024, după o decizie a Curții Constituționale.

"Am discutat cu toți acești oameni"

„De convins, m-a convins situația pe care am constatat-o imediat după dimineața zilei de 25 noiembrie. De atunci, am vorbit informal cu toți liderii politici, cu mulți alți oameni din aceste partide și nu numai. Am vorbit cu mulți oameni pe care, pur și simplu, îi cunosc, chiar și cu persoane pe care nu le știam. Societatea civilă nu înseamnă doar ONG-urile acreditate de anumite grupuri care ne-au făcut viața frumoasă de vreo 20 de ani încoace. Am discutat cu toți acești oameni, dar situația este cea care m-a convins. Sigur, încrederea sau propunerea din partea unor persoane, pe care eu, la rândul meu, le respect ca lideri politici sau persoane private, mi-a ridicat o problemă, mi-a pus o întrebare. Răspunsul meu a fost legat de ceea ce s-a întâmplat, de riscurile enorme la care cred că, în continuare, suntem expuși. Cred că acest ciclu electoral teribil al anului 2024 trebuie să se încheie cu bine. Trebuie să se termine cu bine, nu pentru mine, nu pentru un partid sau altul, ci cu bine așa cum s-a putut pentru noi toți, cei care am încropit un regim democratic în acești 35 de ani”, a spus Crin Antonescu.

Chirieac explică hopul mare pe care Crin Antonescu trebuie să îl treacă. Iar dacă o va face „bătălia la prezidențiale nu va fi ușoară”

„Crin Antonescu a luptat împotriva statului subteran când nu era integrat format, s-a opus autoritarismului lui Traian Băsescu, a fost parte a USL cu tot ce a însemnat el. Are merite incontestabile în politica românească, de 10 ani stă la Bruxelles, deci nu se pune problema că nu e pro-european, pro-atlantist și pro-american. Hopul pe care Crin Antonescu îl are de trecut e chiar PNL”, a punctat Chirieac care speră ca alegerile prezidențiale să fie organizate cât mai rapid.

„Eu sper că în martie sau aprilie cel mai târziu alegerile prezidențiale să fie organizate. Prezența în continuare la Cotroceni a președintelui Klaus Iohannis sporește tensiunea în societate. E atât de detestat și contestat Klaus Iohannis iar începând de azi mulți spun că e un președinte ilegitim încât a rămâne în funcție și a se plimba din nou cu avioane private pe la hoteluri luxoase din lume ar duce tensiunea socială la limite greu de suportat”, a mai arătat analistul. Vezi toată știrea aici!

