Cine îi manipulează pe unii angajați din Radio România. Răzvan Ioan Dincă: De ce mai anunți grevă, dacă ai deja rectificare bugetară? / Am niște suspiciuni / video

Răzvan Ioan Dincă, Șeful Societății Române de Radiodifuziune, a vorbit despre greva de avertisment a angajaților Societății Române de Radiodifuziune, care își exprimă nemulțumirea față de salarii, în ciuda unei rectificări bugetare anunțate recent. Acesta a explicat că are semne de întrebare privind legitimitatea grevei și posibilele interese ascunse în spatele acesteia. El a spus că are suspiciuni cu privire la manipularea angajaților, subliniind că este important să se analizeze faptele și nu doar vorbele.

Astăzi, 1 octombrie, angajații Societății Române de Radiodifuziune încep o grevă de avertisment din cauza nemulțumirilor legate de salarii. Întrebat dacă există interese ascunse, în ceea ce privește această grevă, Răzvan Ioan Dincă a explicat că și el se întreabă de ce continuă să se insiste asupra aceleași probleme, în contextul unei rectificări bugetare anunțate public. Acesta a menționat că își dorește să înțeleagă motivele care stau la baza grevei în acest context.

„Pare că vorbiți de niște interese din moment ce, la un moment dat, au semnat ceva, apoi s-au răzgândit.”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„E bine să ne uităm mai mult nu asupra vorbelor pe care oamenii le spun, ci asupra faptelor. Câtă vreme ceri ceva și primești, de ce ai continua să faci aceleași lucruri ca și cum nu ai fi primit?

Asta este o întrebare pe care eu mi-o pun și chiar aș vrea să înțeleg care e motivul pentru care, deși ti se spune, chiar și public - adică nu a fost vreun secret, și ce am spus eu și faptul că există o rectificare bugetară - ce dorești prin greva respectivă să mai susții, că nu prea înțeleg?!”, a spus Răzvan Ioan Dincă.

Greva ar putea avea motive politice?

Întrebat dacă greva ar putea avea motive politice, Răzvan Ioan Dincă a răspuns că Radio România a fost un exponent al tuturor partidelor politice în prima rundă a alegerilor locale din acest an. El a subliniat că, pentru prima dată, echipa Radio România s-a reunit pentru a discuta despre echilibrul politic și a asigurat partidele că vor fi echilibrați în demersurile jurnalistice.

„Poate e ceva politic. Aveți informații?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Informațiile pe care le am eu despre politică sunt următoarele...

Radio România a fost un exponent al tuturor partidelor politice, în prima rundă din acest an al alegerilor locale, și am făcut un lucru care pe mine m-a impresionat, ca cetățean, nemaiavând ocazia până acum să fac parte dintr-o echipă care se ocupă de organizarea mediatizării partidelor politice, să ne adunăm toți la masă, din Radio România, să facem ședințe despre cum arată echilibrul politic în Radio România.

Mai mult decât atât, am trimis formațiunilor politice, respectiv președinților formațiunilor politice, susținerea noastră și asigurarea faptului că noi vom fi echilibrați în demersul nostru jurnalistic în fața lor, că e din misiunea publică.

După ce s-au încheiat alegerile nu am primit niciun fel de plângere, ba mai mult decât atât, am primit răspunsul politicienilor, respectiv președinților de partid, care ne-au mulțumit pentru cum am reușit să facem acest lucru.", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„De ce ai mai anunța că există grevă? Ți-a dispărut obiectul acelei greve!"

„Eu văd acum că se pune o presiune foarte mare, atât asupra mea, cât și asupra Guvernului - că înțeleg că această grevă se adresează Guvernului - în condițiile în care Guvernul deja a făcut o rectificare bugetară, iar eu nu știu ce aș putea să fac altceva mai mult decât a pune în practică acea rectificare bugetară. De ce ai mai anunța că există grevă? Ți-a dispărut obiectul acelei greve!", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„Am niște suspiciuni"

Răzvan Ioan Dincă a spus că are suspiciuni legate de faptele celor care afirmă că greva are o componentă strict administrativă. El a subliniat că vrea să știe dacă cei care cunosc activitatea Radioului sunt cu adevărat informați despre legitimitatea grevei și a menționat că nu va da vina pe angajații simpli.

„Am niște suspiciuni, dar aceste suspiciuni sunt ale mele. Sunt legate mai ales de faptele decât de vorbele celor care vor să descrie că această grevă are o componentă strict administrativă, și aș vrea să știu dacă cei care cunosc activitatea Radioului sunt cu adevărat informați asupra legitimității acestei greve, pentru că niciodată eu nu o să dau vina pe oameni, pe angajații simpli.

Sunt convins că ei văd anumite lucruri. Din locul lor de muncă, din mica lor activitate, ei nu văd întreaga imagine. Cineva îi manipulează. De ce? Sincer să fiu, nu știu, iar ceea ce intuiesc nu-mi sună bine.”, a spus Răzvan Ioan Dincă la DC News și DC News TV.

