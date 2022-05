Cine îi ia locul lui Cristian Popescu-Piedone la Primăria Sectorului 5 după ce a fost condamnat definitiv

Mircea Nicolaidis a explicat, joi, conform Agerpres că atribuţiile de edil i-au fost delegate, întrucât anterior, prin hotărâre de Consiliu Local, a fost desemnat să le preia.

El a amintit că, potrivit noului Cod administrativ, sunt doi viceprimari, dintre care unul este desemnat de Consiliul Local să preia atribuţiile primarului în caz că aceasta se impune.

'În primul rând trebuie să ducem mai departe munca depusă până acum de domnul primar cu această echipă care s-a format aici. Noi credem că sunt schimbări vizibile în sector', a declarat viceprimarul. Mircea Nicolaidis a adăugat că în maxim şase luni trebuie organizate alegeri pentru funcţia de primar, conform Codului administrativ.

Piedone: M-au luat... nevinovat. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit. Merg unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul 'Colectiv'.

Cristian Popescu-Piedone a transmis un mesaj, după condamnare, și pe pagina sa de Facebook.

”M-au luat... NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate! Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele... Rămâneți cu bine, oameni buni! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire! Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat... ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri!Am dovedit că putem face imposibilul... posibil!”. Vezi continuarea mesajului aici!

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul 'Colectiv', a declarat joi că "rolul primarului este să ajungă la puşcărie când deranjează"





"În aceleaşi condiţii, pe declaraţia proprie a patronilor, necunoscându-i, ajungând la mine doar o hârtie - eu nu măsor spaţiul. (...) Toţi primarii din România aşa fac. Să nu credeţi că la un primar, la volumul de lucru, vin şi verifică - este aparatul de specialitate al primarului. Se pare că domnii au gândit piramida cu vârful în jos. (...) Rolul primarului este să ajungă la puşcărie când deranjează", a precizat Piedone, întrebat de jurnaliştii prezenţi în faţa casei sale dacă ar mai semna actele de autorizare a clubului Colectiv.



Edilul primarului 5, vizibil tulburat, a spus că dacă prin condamnarea sa ar putea să învie victimele, nu ar ezita, s-ar jertfi.



"Astăzi, prin condamnarea mea... - m-aş putea jertfi, dacă aş putea să învii cele 47 de victime, n-aş ezita. Sunt alţii care stau ascunşi, în spatele paravanelor, stă vidul de legislaţie, multe alte lucruri. Nu e timp, nu e cazul şi acum. Mă duc cu demnitate, cu onoare şi respect. Dacă justiţia a considerat asta, trăim pe pământ, nu în ceruri. Mai devreme sau mai târziu, şi desecretizare, şi multe alte lucruri, vor ieşi la iveală", a mai spus Piedone.



El a adăugat că nu a fugit, că şi-a făcut bagajele şi va merge la închisoare, însă nu va renunţa la lupta pentru aflarea adevărului.



"Dacă acei părinţi cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, aşa să-i ajute Dumnezeu. (...) Mă voi întoarce, nu voi conteni să lupt, nici din interior. Am postat un mesaj pe Facebook care nu va înceta să fie activ. Şi dacă Piedone a tăcut 27 de ani de administraţie locală, Piedone va începe să vorbească. Avocatul poate să vină să îi dau gândurile", a afirmat Piedone. Vezi continuarea aici!

