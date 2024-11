Cine este Silviu Roșioru, cel mai vechi consilier municipal din Buzău, care candidează acum pe listele PNL pentru a fi deputat

Silviu Laurențiu Roșioru are trei mandate complete în Consiliul Local Municipal. Se spune despre el că are biroul în stradă, în fiecare zi fiind văzut prin oraș, în contact direct cu cetățenii, pentru care se implică concret în tot felul de acțiuni. Acum, Roșioru s-a decis să treacă la o nouă etapă, convins fiind că are maturitatea politică și experiența de viață necesare care să-l ajute să poată face ca legile românești să fie mai bune și mai ușor de aplicat, arată mediaflux.

”Magistrații să răspundă pentru acțiunile lor”

Silviu Roșioru consideră că este o urgență în materie juridică introducerea răspunderii magistraților: ”Experiența ultimilor ani ne arată că Justiția este nefuncțională, iar cei mai mulți români nu au încredere în ea. Ca atare, e nevoie ca magistrații să răspundă pentru acțiunile lor, exact așa cum se întâmplă și cu ceilalți români care răspund, fiecare pentru ceea ce face. De altfel, o astfel de lege îi va proteja pe magistrații corecți, iar deciziile lor vor reda încrederea oamenilor în actul de Justiție, astfel că hotărârile aberante și care se bat cap în cap, pe care le vedem astăzi, vor dispărea”.

Așezăminte pentru tratarea dependenților de droguri

Alt subiect de pe agenda acestuia este fenomenul național al traficului și consumului de droguri: ”Drogurile au devenit un flagel național, iar el trebuie combătut nu doar prin vorbe. Voi acționa ca parlamentar pentru înființarea imediată a unor centre de tratament pentru consumatorii și dependenții de droguri. Viitoarea lege va trebui să prevadă și un sistem de prevenție eficient, printr-o colaborare interinstituțională, dar și crearea cu maximă rapiditate a unor așezăminte sau centre dedicate tratării dependenților. În paralel, posesia și traficul de droguri trebuie combătute cu profesionalism, iar aici, instituțiile vor trebui să fie întărite prin lege ca să poată avea succes împotriva acestei mari probleme naționale, care distruge mii și mii de tineri, care riscă să nenorocească generații întregi”.

Revoluție în asociațiile de proprietari

Un al treilea proiect propus de candidatul Silviu Roșioru este modificarea a actualei Legi a asociației de proprietari. Mai precis, ”adaptarea legii se referă la aportul transparent în asociațiile de locatari, cât și posibilitatea unui control mai eficient al conducerii acestor organizații de către instituțiile statului sau de către proprietari înșiși. Oamenii se plâng că asociațiile lor sunt acaparate de grupuri de cetățeni care fac ce vor cu banii lor fără să dea socoteală nimănui”, mai zice Silviu Roșioru.

