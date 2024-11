Cine e misteriosul român care a participat la petrecerea lui Donald Trump de la Mar-a-Lago / foto în articol

CITEȘTE ȘI - Concluziile lui Andrei Caramitru, după victoria lui Donald Trump în alegerile din SUA

Donald Trump a devenit al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii după ce a învins-o pe Kamala Harris. El s-a impus în majoritatea așa numitelor state-swing și a ajuns primul al cei 270 de electori necesari pentru câștigarea celei mai importante funcții în stat.

Noul președinte al SUA a primit rezultatele alegerilor din reședința sa de la Mar-a-Lago, unde a petrecut alături de numeroase personalități din zona politică și de business, precum Elon Musk și Dana White.

Dar printre cei invitați la Mar-a-Lago a fost și un român. Dragoș Sprînceană este om de afaceri și a făcut parte din echipa președintelui ales al SUA, Donald Trump, potrivit money.ro.

El este originar din Constanța, dar de mai bine de 22 de ani se află în Statele Unite ale Americii, unde își desfășoară activitatea. La început, el a lucrat ca barman, după care a devenit salvamar și agent imobiliar.

„Facultatea am făcut-o tot în Constanța și am studiat Management Financiar Contabil. Aici am primit primele lecții de economie națională și internațională. (…) În facultate am făcut primele afaceri. Vânzări de telefoane mobile si accesorii, care doar ce apăruseră în existență. Le cumpăram de la Timișoara sau din Germania și le vindeam în Constanța”, a spus Dragoș Sprînceană pentru Tribuna.us

„Pot spune că lucram șapte zile din șapte. În acel moment am decis să devin și Loan Officer; am urmat din nou cursuri și am obținut și această licență. Acela a fost momentul în care am renunțat la restaurante și m-am concentrat exclusiv pe domeniul imobiliar și financiar pentru câțiva ani, și a fost un adevărat succes. Îmi amintesc că la 28 de ani aveam un venit anual de 500.000 de dolari”, a mai povestit Dragoș Sprînceană.

Din anul 2010, el deține o companie de transport care are peste 1.500 de camioane și își desfășoară activitatea în Illinois, Florida și Arizona.

În ziua alegerilor din SUA, el a postat pe Instagram o fotografie, cel mai probabil alături de soția sa, la reședința președintelui ales al SUA de la Mar-a-Lago.

„Mă bucur de noaptea alegerilor alături de președintele Trump (...)“, a scris, pe Instagram, Dragoș Sprînceană.

Foto: Instagram Dragoș Sprînceană

