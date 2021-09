Cine e Amos. După o criză existențială, a ajuns la Muntele Athos. Poveste de viață demnă de un film

Amos, pe numele său adevărat Paul Ionuț Simbotin, este unul dintre cei mai tineri și exuberanți tarotologi din România. După o discuție cu el, îți schimbi părerea despre tarot, bazată de cele mai multe ori pe prejudecăți.

La un moment dat, acesta a decis să plece în Muntele Athos, vorbind despre experiența sa într-un interviu difuzat pe Astrosens și DCNewsTV.

„În 2016, a început toată călătoria mea. Am amintiri foarte plăcute, am trăit momente cu adevărat extraordinare. Nu toată lumea ajunge acolo. Am plecat dintr-un confort din București. Am lăsat familie, prieteni, tot ce aveam și am plecat în Athos, fără să știu ce mă așteaptă. Știam doar că vreau să fac acest lucru”, a povestit Amos.

„În 2016, viața mea mergea pur și simplu în jos, din toate punctele de vedere. Nu mai găseam împlinire. Am trecut printr-o criză existențială, care mi-a deschis ochii. M-am rugat atunci pentru prima dată la Dumnezeu cu lacrimi în ochi și am spus: dacă nu mă scoți din chestia asta... După această rugăciune, la o săptămână, m-am îmbolnăvit și niciun doctor nu reușea să-mi spună ce se întâmplă cu mine. Mă gândeam la orice boală! A fost un debut foarte puternic. Am stat internat. La un moment dat, au găsit ce am avut. Mi-am dat seama atunci cât de scurtă poate fi viața, m-am speriat. Credeam că mult nu mai am. Și mă gândeam la ce am făcut până în acel moment în viața mea. Am realizat că Dumnezeu mi-a vorbit cumva atunci. După experiența respectivă, în sufletul și mintea mea auzeam constant că trebuie să mă călugăresc. Nu am făcut nimic în prima instanță. Eu? Călugăr? (...) Într-o zi, am intrat într-o biserică din București, încercând să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut de situația respectivă. Țin minte că era o icoană foarte mare cu Maica Domnului, am simțit o emoție profundă. Am întrebat: ce fac mai departe? Eram la o intersecție și nu mai știam drumul corect. Atunci, am auzit foarte clar în mintea mea: în luna august, mergi în Athos. Am ajuns acasă, m-am gândit foarte bine și mi-am dat seama că, de fapt, asta este calea. Drept dovadă, după o perioadă de timp, am lăsat tot și am plecat acolo”, a spus acesta în cadrul interviului.

„Am trecut prin foarte multe situații care mi-au deschis ochii. Însă după mi-am dat seama: care e folosul să te ascunzi într-un munte dacă nu-i ajuți pe cei de lângă tine? Pentru mine a fost o experiență extraordinară pe care o recomand”, a spus Amos.

„Am încercat să integrez ezoterismul în credința mea ortodoxă. Am înțeles tot ce se întâmplă și de ce”, a mai zis acesta.

