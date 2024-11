Cine ar fi, de fapt, cei aflați în spatele lui Georgescu. "Candidatul surpriză", întâlniri ascunse cu oameni din structuri de stat și SIE - Galerie foto

Potrivit Antena 3 CNN, de-a lungul timpului Călin Georgescu, candidatul surpriză de la primul tur al prezidențialelor, despre existența căruia mulți habar nu aveau până în momentul în care a fost declarat câștigător, a avut întâlniri cu mai multe personaje controversate, potrivit fotografiilor apărute în spațiul public.

Realizatorul TV Mihai Gâdea susține că aceste fotografii au fost trimise de pe o adresă necunoscută de e-mail. În una dintre imagini Călin Georgescu apare alături de Silviu Predoiu, fost prim-adjunct al directorului SIE între 2005 și 2018, în perioada lui Traian Băsescu și director interimar al Serviciului de Informații Externe. Georgescu a fost surprins ieşind din sediul companiei de consultanţă a lui Predoiu.

Foto: Călin Georgescu, ieșind de la sediul firmei lui Silviu Predoiu. Sursa: Captură video Antena 3 CNN

Foto: Antena 3 CNN

Cătălina Porumbel: Există elemente clare care atestă faptul că în spatele lui Călin Georgescu există oameni care au activat în structuri importante ale statului

"Este fostul director interimar al Serviciului de Informații Externe, un domn care a activat la direcția de informații a Armatei. De asemenea, sunt și oameni din zona politică, cei care au contribuit la tot felul de campanii electorale, oamenii care știu cu ce se mănâncă profilul unui candidat la prezidențiale, oamenii care știu să folosească anumite canale de comunicare către populație, de aceea spuneam că există elemente clare care atestă faptul că în spatele acestui Călin Georgescu există oameni care au activat în structuri importante ale statului.

Nu știu dacă putem vorbi despre zona activă, repet, dar sunt oameni care știu exact pe ce butoane să apese în percepția publică, știu exact ce fel de profil de candidat își dorește românul. Domnia sa vorbește despre Dumnezeu la fiecare 3 cuvinte, are această alură mesianică, providențială, a venit să ne salveze, este omul păcii. Păcii cum?", a explicat Cătălina Porumbel.

Foto: Călin Georgescu, alături de George Teșeleanu. Sursa: Captură video Antena 3 CNN

În plus. Călin Georgescu a fost surprins și alături de George Teșeleanu, membru activ la Academia de Științe Naturale a Federației Ruse și Academia de Științe Miniere a Ucrainei. Într-o altă fotografie el apare alături de Constantin Vacusta - specialist în criptomonede și securitate cibernetică. Acesta, din 1998 până în 2001 a lucrat la Direcția de contrainformații din MAPN. În 2011 a fost la Global Russia Meeting, la fel și în 2012, 2013 și 2014.

În plus, Georgescu s-ar fi întâlnit și cu Adrian Thiess, consultant, om de afaceri, fost consilier al lui Ion Iliescu, fiind cel care l-a adus pe Mihail Gorbaciov în România.

"Haideți să ne mai uităm la câțiva dintre cei care apar în aceste fotografii. George Teșeleanu apare în fotografie cu Georgescu. De pe site-ul domniei sale aflăm așa: activitatea la academii din Rusia și din Ucraina: Academia de Științe Naturale a Federației Ruse, Academie de Științe Miniere a Ucrainei, Teșeleanu a fost membru în Consiliul de Administrație a Aeroportului Mihail Kogălniceanu din Constanța, membru în Consiliul de Administrație la Șantierul Naval Midia și membru în Consiliul de Administrație la Oil Terminal SA. Domnia sa este soțul unei deputate - Cristina Dumitrache. Teșeleanu este Consul Onorific al României în Italia, mi se par importante aceste elemente pentru cei care știu să le înțeleagă.

Constantin Vacusta - specialist în criptomonede și securitate cibernetică, participă la tot felul de conferințe prin străinătate, este un personaj mai puțin cunoscut", a spus Mihai Gâdea.

Foto: Călin Georgescu, alături de Constantin Vacusta. Sursa: Captură video Antena 3 CNN

Georgescu spune că nu are nicio legătură cu Predoiu, dar cel din urmă spune altceva

Întrebat dacă a lucrat cu firma lui Silviu Predoiu, Călin Georgescu a spus: Nu, nici vorbă. pe domnul Silviu Predoiu l-am întâlnit o dată și de două ori în campanie. Nu am nicio legătură cu așa ceva, iar sigur pe domnul Adrian Thiess îl cunosc, așa cum îl știe cunoaște foarte multă lume, pe domnul Teșeleanu, la fel. În primul rând ne leagă pasiunea față de judo, dânsul făcând judo la vremea lui, am participat și la o competiție demonstrativă cu domnul Teșeleanu, mi-a făcut mare plăcere, îl respect, aceasta este singura legătură. În primul rând eu nu am firme, nu am avut firme, nu am făcut niciun fel de afaceri. (...) Sunt absolut fabulații. Sigur, eu pot să ascult minciuni atunci când cunosc adevărul, nu mă deranjează. Îi cunosc, exact cum v-am spus, dar nimic mai mult, nu există altceva".

Totuși, deși Georgescu spune că nu are nicio legătură cu Predoiu, cel din urmă a susținut că a fost sunat de candidatul clasat pe locul 1 în urma primului tur la prezidențiale anul trecut, atunci când i-ar fi cerut susținerea.

"Ce a spus și domnul Silviu Predoiu despre domnul Georgescu: "M-am întâlnit cu Georgescu o singură dată, în aprilie-mai anul trecut. El m-a sunat, el mi-a cerut întâlnirea, am stat cel mult 20 de minute. Mi-a cerut să îl susțin cu partidul meu pe care abia îl înființasem, firma era închisă la acel moment, la mine a venit singur cu un Uber, la fel a și plecat.", a relatat Mihai Gâdea.

"Fotografia indicată este de la sediul meu, îmi amintesc pantalonii roșii", a spus Predoiu după ce i-a fost arătă fotografia cu Georgescu.

Potrivit lui Mihai Gâdea acea fotografie ar fi putut fi făcută între august 2023 și octombrie 2023. Fotografia lui Georgescu cu George Simion ar fi fost făcută în urmă cu patru ani, pe când Georgescu era prezentat drept premier AUR.

Foto: Călin Georgescu la masă cu Adrian Thiess și George Simion. Captură video Antena 3 CNN

Imaginile au apărut în spațiul public deși până acum Călin Georgescu spunea că este singur în această campanie electorală și că are o echipă de 10 voluntari care l-a ajutat, că nu are nicio legătură cu sistemul şi nici cu Rusia.

