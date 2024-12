„Cine a tras în noi în 21-22?“. Lavinia Betea arată dedesubturile care ne lasă fără răspunsuri după 35 de ani / video

„Cine a tras în noi în 21-22?“ este o întrebare care se tot pune de 35 de ani, pe fondul evenimentelor care au avut loc în România în 21 și 22 decembrie 1989, dar și după aceea. Jurnalistul Val Vâlcu i-a adresat această întrebare istoricului Lavinia Betea, în încercarea de a obține, la mai bine după trei decenii, răspunsurile pe care le așteaptă milioane de români.

„Această întrebare și manipularea cu teroriștii fac parte din războiul psihologic, un război care nu s-a inventat în secolul 20. A scris despre el Sun Tzu, doar că nu-l numea război psihologic. Este un scenariu cu certitudine pus cap la cap cel mai posibil în afara hotarelor noastre. Nu a apărut până acum niciun document căruia să-i dai crezare și să spui că a fost elaborat, semnat etc.“, a precizat istoricul.

„Va rămâne una din enigmele istoriei?“, a insistat Val Vâlcu.

„Nu va rămâne. Totul se află până la urmă. Și despre al Doilea Război Mondial nu se știe încă totul. Sunt anumite documente păstrate în arhivele din Marea Britanie și nu a expirat timpul declarat limită pentru a intra în circuitul public“, a replicat Lavinia Betea.

În privința documentelor privitoare la evenimentele din decembrie 1989 care i-au parvenit, Lavinia Betea a precizat că acestea nu erau nici pe departe definitorii pentru ce s-a întâmplat cu adevărat în acea perioadă.

„Se declasifică documente periferice, iar când ajung în cercetarea istorică nu sunt puse pe internet pentru uz public. Am citit și eu tot felul de documente declasificate din SUA, ale unor agenți de la București, care nu aveau acces la niște personaje de prim rang și raportau și ei ce își imaginau că este“, a mai zis Lavinia Betea.

La scurt timp după mineriada din 1990, în comuna Berevoiești din județul Argeș au fost descoperite, îngropate, mai multe tone de documente aparținând Securității și SRI. Documentele fuseseră inițial îngropate în secret, dar descoperite de către săteni. S-a încercat arderea lor, dar pentru că aceasta atrăgea atenția, au fost din nou îngropate.

Scandalul a explodat atunci când un număr de documente au ajuns la redacția ziarului România Liberă. Jurnaliștii ziarului au demarat o serie de investigații care au stârnit mare vâlvă în presa națională și străină. La venirea la fața locului a Procuraturii, ziariștilor le-a fost interzis accesul la cercetări și cazul s-a stins.

Printre documentele descoperite la Berevoiești se numărau vechi documente ale Securității, dar și documente sustrase de la sediile partidelor de opoziție atacate în timpul violențelor de la 13-15 iunie. Pe seama acestora s-a speculat atunci o implicare a Serviciilor Secrete în Mineriade, potrivit Enciclopediei României.

„Dar în ceea ce ne privește, se distrug documente“, a adăugat jurnalistul Val Vâlcu, făcând referire la documentele găsite după mineriada din 13-15 iunie 1990.

„Eu nu știu ca la Berevoiești să se fi găsit (n.r. informații privitoare la cine a tras în 21-22). Eu știu niște documente capitale privind evenimentele din 1989. În opinia lui Virgil Măgureanu, așa cum mi-a declarat în interviu, era maculatură destinată distrugerii. Nu am primit niciun fel de sesizare că acolo se găseau niște adevăruri pe care noi după aceea le-am extras“, a adăugat Lavinia Betea.

„Deci când se va putea trage o concluzie?“, a insistat Val Vâlcu.

„Nu depinde de noi. Chiar discutam cu un cercetător despre multele documente care s-au vândut din arhivele Federației Ruse, care înainte aparțineau arhivelor sovietice. Cine știe, poate s-o fi strecurat ceva pe acolo. S-au vândut în SUA, cu protocol, la modul legal. Se mai poate și ca un cercetător care conspectează documente declasificate în arhivă să găsească ceva care a scăpat, pentru că unele sunt în mai multe exemplare. Citeam în documentele la care am avut acces, când s-a dus Ceaușescu în 1965 la Moscova cu cele 17 cereri ale lui față de sovietici, că pe lângă returnarea tezaurului a cerut și sistarea uraniului. Nu știam nimic și nu citisem nicăieri de când am livrat noi uraniu sovieticilor și cât am livrat. Căutând în arhiva secției economice am găsit toată documentația. Aceste informații strict secrete le poți afla și din întâmplare“, a mai precizat Lavinia Betea.

„Dar decontul pentru instalațiile care au imitat focuri de armă?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Mă uitam cu mare interes într-o zi la un documentar despre cel de-al Doilea Război Mondial. Acum aflăm lucruri care s-au întâmplat atunci. Cei care erau specializați în grafică, în pictură, în arhitectură, erau mobilizați în anumite brigăzi care făceau proiecte menite să ducă la construcția unor false ținte pentru aviația nazistă pe teritoriul Marii Britanii. Această potemkiadă este cumva similară cu zgomotele (n.r. din timpul evenimentelor din decembrie 1989).

Tot din psihologie pot să vă spun că există niște praguri de receptare a senzațiilor auditive, un prag minimal și unul maximal. Între ele se află normalul. Dacă se depășesc aceste praguri, poți să înnebunești un oraș întreg, transmițând sunete cu anumite frecvențe“, a mai zis, la DC News, istoricul Lavinia Betea.

