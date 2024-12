Cine a împodobit primul brad de Crăciun din România. Dan Negru, lucruri mai puțin știute

Multora dintre români ni se pare că bradul împodobit pentru Crăciun este un obicei ”de când lumea”, însă acest obicei este unul importat în urmă cu mai bine de 150 de ani.

”Primul brad împodobit de la noi a fost cel din Crăciunul anului 1866 de la palatul principelui Carol I după venirea în Principatele Romane. Carol și regina Elisabeta au adus tradiția din țările germane.





Obiceiul a fost preluat imediat de boierimea bucureșteană a vremii, astfel că, începând din acel an, bradul Împodobit a devenit și la noi un simbol al Crăciunului.



Demult, de un Crăciun, am făcut fotografia asta cu Regele Mihai. Bradul lângă care am stat e urmașul acelui prim brad împodobit de Crăciun așa cum Regele Mihai e urmașul Regelui Carol”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Familia Regală a României a împodobit bradul de Crăciun. Ce culori a ales Majestatea Sa Margareta / foto

Într-o postare pe pagina de Instagram, Familia Regală a României a anunțat că Majestatea Sa Margareta a împodobit bradul de Crăciun pentru sărbătorile din acest an.

„Ca în fiecare an, Majestatea Sa împodobește bradul și masa de Crăciun într-o atmosferă de familie. Înconjurată de Principesa Sofia și de Principesa Maria, de Elena și Ramona, cameristele castelului, precum și de familiile angajaților Fundației Colecția Regală și ai Ocolului Silvic Regal Săvârșin, Majestatea Sa a decorat bradul anului 2024 în auriu și arămiu, iar masa de Crăciun în roșu și argintiu“, se precizează într-o postare de pe Instagramul Familiei Regale a României. Citește articolul complet aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News