Cîmpeanu: les étudiants francophones vont bénéficier dès cette année de bourses en valeur de 100.000 euros

Cîmpeanu a parlé dans le cadre de la 18ème Assemblé Générale de la Francophonie, annonçant que deux Université de Roumanie, USAMV – Université des Sciences Agronomiques et Médicine Vétérinaire Bucarest et UPB – Université Polytechnique de Bucarest vont contribuer, en commençant de cette année avec des bourses en valeur de jusqu’à 100.000 euros, qui vont être accordés aux étudiants francophones, avec notamment à ceux provenant des pays du Sud.

« En même temps, on a beaucoup apprécié la solidarité dans le monde francophone – la solidarité active qu’on va continuer durant la stratégie 2021-2025, qui est extrêmement ambitieuse.

Pour cela, on a besoin de ressources. La Roumanie, qui a contribué chaque année et qui est dans la 15ème année, quand on a une contribution entre 350.000 euros et 1 million d’euros pour les bourses doctorales et post doctorales « Eugene Ionesco ».

À partir de cette année, à cette occasion, on a annoncé qu’en rapport avec les bourses, les bourses « Eugen Ionesco » vont continuer et vont être financés par l’État roumain et deux Universités de Roumanie, Université Polytechnique de Bucarest et l’Université des Sciences Agronomiques et Médicine Vétérinaire Bucarest, mon université, vont contribuer chaque année, avec un budget de jusqu’à 100.000 euros, pour minimum 10 bourses qui vont être à la disposition des étudiants francophones, notamment ceux des pays du sud.

C’est comme ça que nous on comprends à assurer la solidarité active.

En tant que président suspendu du Conseil National des Recteurs de Roumanie, parce que j’ai plusieurs casquettes, avec mon collègue Mihnea Costoiu, on va essayer de convaincre d’autres Universités roumaines qui peuvent s’impliquer pour soutenir la francophonie d’une façon extrêmement précise, claire et efficace », a déclaré Sorin Cîmpeanu.