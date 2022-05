În rândurile de mai jos găsiți cifrele pentru Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Activitatea lui Alexandru Rafila la Ministerul Sanataţii este:





Bună 72,0% (12127)

Rea 28,0% (4718)

Biografie Alexandru Rafila

Alexandru Rafila s-a născut la 27 decembrie 1961, la Bucureşti.



A urmat cursurile Liceului de Ştiinţe ale naturii "C.A. Rosetti" din Bucureşti (1976-1980), apoi cursurile Facultăţii de Medicină Generală din cadrul UMF "Carol Davila" Bucureşti (1981-1987), pe care a absolvit-o cu diploma de Doctor Medic, potrivit CV-ului de pe site-ul Camerei Deputaţilor (http://www.cdep.ro/). În 2004 a obţinut titlul de Doctor în Medicină, în Microbiologie, la UMF "Carol Davila" din Bucureşti.



De asemenea, a urmat mai multe cursuri şi traininguri, dintre care menţionăm: Cursuri avansate de Microbiologie Medicală organizate de Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur (1992-1998); Curs de Sănătate Publică şi Management (UMFCD) (1998); Curs de Programe şi Bugete (Şcoala de Finanţe Publice şi Departamentul Trezoreriei SUA) (2001); UNAIDS/WHO training on methods for HIV/AIDS estimates and projections (2003); Epidemiologie de teren tip EPIET (PHARE) şi Management de Program (USAID) (2004); Curs Manager de calitate pentru laboratoare medicale (2005); Management spitalicesc (SNSPMS) (2006); Good Clinical Practice Course (TFS - Warsaw) (2001); Health Technology Assesment Master Class (Erasmus University Rotterdam) (2012); European Observatory Summer School - Venice - Time for Change - Improving Population Health (2013); School on Refugee and Migrant Health, în Cesme, Turcia (2019).



Medic stagiar, la Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna, şi Bucureşti (1987-1991); medic rezident în specialitatea Microbiologie/Medicină de Laborator, UMF "Carol Davila" Bucureşti - Certificat de Medic specialist (1992-1994); medic primar Medicină de Laborator (1999); medic primar Sănătate Publică şi Management Sanitar (2009); medic primar Microbiologie Medicală - prin Ordin al MS la reînfiinţarea specialităţii (2016); şef Laborator Microbiologie - Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti (până în dec. 2020).



Asistent universitar (1992-1998), apoi şef de lucrări (1998-2005) la Catedra de Microbiologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; conferenţiar universitar (2005-2015), apoi profesor (din febr. 2015 până în prezent), disciplina Microbiologie 1 - Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş (INBIMB), Departament Clinic 2, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.



În cadrul conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti: şef al Catedrei de Microbiologie, Parazitologie şi Epidemiologie (2008-2012); membru ales în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină (din 2005, 2012, 2016, 2020); membru ales al Senatului UMF "Carol Davila" (din 2012, 2016, 2020).



Director General pentru Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat (2001-2004); director - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti (2004-2005); consilier personal pentru Politici de Sănătate al Ministrului Sănătăţii (2008-2009); secretar de stat pentru Asistenţă Medicală, Sănătate Publică şi Politica Medicamentului (2012-2013); consilier personal/onorific pentru Sănătate Publică al Ministrului Sănătăţii (2015-2019).



A participat împreună cu colective care au desfăşurat proiecte în domenii ale sănătăţii publice în ultimii 20 ani: supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile, sănătatea în relaţie cu mediul, promovarea sănătăţii; coordonarea activităţilor din domeniul sănătăţii publice (2001-2004); coordonarea activităţilor pentru organizarea şi dotarea Laboratoarelor Naţionale de Referinţă de la INCDMI Cantacuzino, a laboratoarelor regionale ale INSP şi DSP - Proiect PHARE (2002-2004); coordonarea activităţii Sistemului Naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi integrarea lui în reţelele europene; încheierea negocierilor din domeniul sănătăţii publice privind aderarea Romaniei la UE (2004); coordonarea aplicaţiei României la Proiectele cu finanţare nerambursabilă ale Fondului Global (2003-2004, 2014-2015), în domeniul HIV/SIDA şi controlului tuberculozei, în valoare de 50 milioane de euro, în calitate de preşedinte/vice-preşedinte al Comitetului Naţional de Coordonare pentru FG.



Membru al Partidului Social Democrat, vicepreşedinte al Departamentului de Sănătate (2010-2013). În 2020 devine din nou membru al Partidului Social Democrat, potrivit sursei citate mai sus.



La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 a fost ales deputat din partea Partidului Social Democrat în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, fiind validat în această funcţie la 21 decembrie 2020. Este membru al Biroului Permanent, vicepreşedinte (dec. 2020 - febr. 2021; febr. - sept. 2021; sept. 2021- prezent). Membru al Comisiei pentru sănătate şi familie; membru al Grupului pentru combaterea cancerului; membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare; preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Argentina; membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Cuba; vicepreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel; membru al Grupului PRO-America.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News