Chirieac: Cine ar putea intra în turul II, de fapt

Bogdan Chirieac a comentat pornind de la un sondaj Sociopol care dă următoarele cifre:

Marcel Ciolacu - 25%

George Simion - 19%

Mircea Geoană, independent - 15%

Elena Lasconi, susținută de USR - 14%

Nicolae Ciucă - 12%

Diana Șoșoacă - 9%

Urmați de Cristian Diaconescu și Kelemen Humor care completează acest top.

Întrebat dacă s-ar putea ajunge la situația în care Marcel Ciolacu ar ajunge împreună cu George Simion în turul al doilea, analistul politic a răspuns că este exclus ca cei doi să ajungă împreună în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Acesta a subliniat că sondajul reflectă doar o fotografie a momentului și a remarcat faptul că vizitele în America nu i-au fost de mare ajutor lui Nicolae Ciucă. Chirieac a adăugat că asocierea constantă cu Klaus Iohannis nu este benefică pentru președintele PNL.

„Nu! Este exclus, desigur, dar să nu uităm că sondajul acesta este o fotografie a momentului, nu este altceva. Mi se pare foarte jos Nicolae Ciucă, ceea ce înseamnă că periplul din America nu l-a ajutat foarte mult. Se mai întâmplă ceva aici pentru Nicolae Ciucă, dar sunt experții de campanie ai domniei sale: afișarea tot timpul alături de Klaus Iohannis nu-i face bine lui Nicolae Ciucă.”, a spus Bogdan Chirieac.

Inquam Photos / Octav Ganea

Cum l-a depășit Elena Lasconi pe Nicolae Ciucă

Analistul politic a fost întrebat cum a reușit Elena Lasconi să-l depășească pe Nicolae Ciucă. Bogdan Chirieac a spus că este vorba despre lansarea candidaturii Elenei Lasconi și că există o marjă de eroare. Acesta a mai menționat că PNL, care a obținut 30% la locale, va mobiliza resurse semnificative pentru candidatul său.

„Cred că este lansarea doamnei Lasconi și oricum este marja de eroare. Doamna Lasconi are 14% , Nicolae Ciucă are 12%. Să nu uităm că PNL-ul a avut la locale 30%, ceea ce înseamnă că peste 1000 de primari și câțiva președinți de consilii județene, câți are PNL-ul în această țară, vor trage pentru candidatul PNL, mai ales că alegerile sunt puse în așa fel încât partidele mari trebuie să tragă: 24 - primul tur la prezidențiale, 1 decembrie - parlamentarele. Dacă nu intri în turul II, partidul va avea mari dificultăți.", a spus Bogdan Chirieac.

„E poza momentului"

Analistul consideră că sondajul reflectă doar momentul actual și sugerează că Marcel Ciolacu ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor, alături de Nicolae Ciucă. De asemenea, el a menționat că Mircea Geoană, aflat aproape de locul 2, este bine pregătit și experimentat, dar nu dispune de sprijinul unui partid mare.

„Eu cred că e poza momentului și cred că Marcel Ciolacu, despre care nu avem niciun fel de emoție că nu ar intra în turul II, ar putea să fie cu Nicolae Ciucă, adică reprezentanții celor două partide mari. Sigur, să nu-l uităm pe Mircea Geoană care și el este foarte aproape de locul 2, cu 15%, dar el, deși este extrem de bine pregătit și are multă experiență politică, diplomatică, în administrație, nu are un partid politic mare alături de domnia sa.

De asemenea, e pe emoție. Diana Șoșoacă, care e atât de sus, e pe emoția stârnită. Dânsa, cu aproximativ 500.000 de voturi care au dus-o în Parlamentul European, cred că a mai câștigat ceva după ceea ce a făcut la Bruxelles. Văd că e la 9%.”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

