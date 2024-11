Chirieac analizează primul discurs al lui Georgescu după victoria din primul tur: Am dedus - și e foarte grav - că vrea să ne scoată din NATO

Candidatul Călin Georgescu, câștigător alături de Elena Lasconi în turul I la alegerile prezidențiale, a refuzat să aibă întâlniri cu presa și a dorit să aibă o intervenție pe canalele de social media, cele care l-au și ajutat să se ridice atât de mult în clasament, până la prima poziție.

"Vrem liniște, pace și rost, vreau să văd politicienii cum trec peste orgolii și realizează un consens pentru acest popor și doar pentru acest popor.

Avem o misiune dificilă dar nu imposibilă. Partidele trebuie să-și regăsească scopul, să se uite în statutul lor și să facă ce au promis oamenilor. Nu de la Bruxelles vine suferința, ci din sufletul țării noastre.

Dragii mei, vă felicit, și vă spun că de-acum începe adevărata luptă. Veți simți adevărata libertate doar dacă vom rămâne uniți.

Să fim cu toții într-un gând, într-un duh. Fiți conștienți și nu vă lăsați ademeniți, nu lăsați pe nimeni să vă schimbe convingerile, aceste forțe care acționează asupra noastră acum sunt cele care fără puterea decizie voastre, ne-ar fi dus într-un război economic, împotriva liberei exprimări și chiar într-un război militar.

Votul vostru să rămână o rugăciune. Dacă ne vor simți slabi, ne vor presa, nu le dați satisfacție. Ce ați reușit în decembrie 1989, veți reuși și acum" a spus Călin Georgescu.

Chirieac a reacționat

Prezent în platoul România TV, analistul politic a urmărit în direct discursul lui Călin Georgescu, preluat de pe YouTube, după care a ținut să facă mai multe observații.

"Liceul l-ați făcut la zi?" - l-a întrebat Bogdan Chirieac pe moderatorul Ionuț Grigore.

"Da!"

Bogdan Chirieac a continuat: "Asta vă dezavantajează. Cei care l-au făcut "la Deva în apartament" probabil că găsesc foarte interesant acest discurs, care e un amestec de chestiuni mistico-mesianico-religioase din care am dedus (și e foarte grav dacă am dedus corect!) că dânsul vrea să ne scoată din NATO. Că vorbea despre neutralitate. Și am aflat și eu că nu există Est și Vest, nu există Federația Rusă și Europa Occidentală - asta a spus domnia sa. Că noi trebuie să stăm în picioare iar pentru asta ar trebui să fim neutri și echilibrați...”

"Și educă totodată partidele politice. Le dă semnale clare" a completat jurnalistul Grigore.

"Cu referințe din '89. Aflu că în București e sărăcie lucie și politicienii sunt izolați în Palatul Victoria de geamuri groase și coridoare lungi, nici nu este trafic în București, nici nu este în top 25% cele mai bogate zone în privința PIB-ului per capita în Uniunea Europeană, nici că se întâmplă toate aceste lucruri..." a mai spus Bogdan Chirieac.

