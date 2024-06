Chirieac, analiza momentului, după rezultatele parțiale. Semnal de alarmă privind alegerile la Sectorul 1

Luni dimineață, Bogdan Chirieac, analist politic, a făcut o radiografie a rezultatelor parțiale la alegerile europarlamentare și la alegerile locale din Capitala României.

„PSD și PNL au obținut o victorie. Au peste 50% la europarlamentare și în jur de 60% la alegerile locale. Un alt partid, AUR, naționalist, suveranist, are o creștere infinită la aceste alegeri, fiindcă ei aveau zero aleși locali, zero europarlamentari. Acum au și aleși locali și o poziție incredibilă în Parlamentul European, unde au 6 eurodeputați“, a zis analistul politic.

„Dreapta Unită are însă un rezultat trist“, a precizat analistul politic, adăugând faptul că „sunt acuzații de corupție, anchete DNA, reale în cazul domniilor lor. Domnul fost ministru Voiculescu este acuzat de risipirea de peste 1 miliard de euro în dosarul vaccinurilor, iar partidul său l-a pus pe listă. Este locul 2 după Dan Barna, care și dânsul a avut anchete peste anchete în scandalul fondurilor europene“.

Bogdan Chirieac a spus despre rezultatele la Primăria Generală a Capitalei că Nicușor Dan a obținut o victorie „fără echivoc“.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„În același timp, surprinzător, orice am spune, este rezultatul de la București. Diferența dintre Nicușor Dan și ceilalți contracandidați este copleșitoare. Rezultatele sunt însă confuze la sectoarele 1 și 2. Trebuie să înțelegem ce anume determină un locuitor al Sectorului 1 să voteze pentru mizerie, pentru isterie, pentru corupție, fiindcă sunt multe acuzații de abuz în serviciu la adresa doamnei Armand.“, a precizat analistul politic.

„PNL a strigat „Victorie!“ pentru George Tuță, candidatul Alianței PSD - PNL, după numărarea a 98,7% dintre voturi. E prematur sau nu să se bucure?“, a întrebat jurnalista Ana Iorga.

Foto: Agerpres

„În cazul lui Clotilde Armand, dacă ai doar 475 de voturi în plus, e prematur. În 2020, Daniel Tudorache a avut 1.000 de voturi în plus și nu i-au folosit la nimic. Am văzut cum se lucrează în sacii de voturi. Ori e un rezultat clar ca să poți clama victoria, ori se întâmplă...“, a mai zis Bogdan Chirieac.

„Înțeleg faptul că în 2 secții de votare s-a oprit numărătoarea fiindcă reprezentanții USR nu mai vor să numere voturile. Se poate întâmpla orice. Doamna Clotilde Armand se descurcă. Dacă are doar 475 de voturi în minus, știe dânsa ce trebuie să facă“, a mai zis analistul politic.

„Nu facem astfel de acuzații, domnule Chirieac“, a intervenit Ana Iorga

„Nu a acuzat nimeni nimic. Se descurcă, în sensul că în cele două secții va câștiga 476 de voturi și ar putea câștiga cu un vot în plus. Care-i problema?!“, a mai precizat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.