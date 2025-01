Chirieac a comentat imaginile zilei: Dacă era un val, acum e un tsunami / Cine e cel care poate lupta de la egal la egal cu Călin Georgescu

Cu prilejul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu a fost prezent în mijlocul oamenilor care s-au îmbulzit pentru a vorbi și a se fotografia cu acesta. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat aceste imagini și a spus ce ar trebui să înțeleagă oamenii politici. Potrivit acestuia, sondajele sunt corecte și valul de susținere pentru Călin Georgescu este în continuă creștere.

„Sondajul în care domnul Călin Georgescu are 50% e perfect adevărat, asta trebuie să înțeleagă și că valul care s-a iscat la 24 noiembrie este și mai mare. Dacă era un val, acum e un tsunami, să știți. Asta este! Atât poate elita politică din România. Are și un agent electoral de primă mână, domnul Klaus Iohannis, care refuză să plece de la Cotroceni. Asta e situația în acest moment.

Deci, dacă sunt alegeri, când sunt alegeri, domnul Călin Georgescu are prima șansă. Să vedem dacă vine Victor Ponta, dacă reușește să acopere handicapul, dar îl văd pe Victor Ponta cam singurul care poate lupta de la egal la egal, sau aproape de egal la egal, cu Călin Georgescu.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Tensiunea socială va fi enormă"

Întrebat la ce ar trebui să ne așteptăm în cazul în care lui Călin Georgescu i se va interzice să candideze la alegerile prezidențiale, Bogdan Chirieac a afirmat că nu se poate face acest lucru fără o decizie judecătorească definitivă. Acesta a subliniat că interzicerea lui ar genera o tensiune socială uriașă.

„Nu poți să interzici fără just temei, fără decizie definitivă și irevocabilă a unei instanțe de judecată pe un caz penal, nu poți să interzici candidatul care s-a clasat pe locul I. Una era doamna Șoșoacă, care era creditată cu 7%, alta e unul care a luat 23% în primul tur și care are 50% în sondaje în momentul ăsta. Deci, tensiunea socială va fi enormă, uriașă.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Eu înțeleg că e candidatul care se pare că e promovat de Rusia, nu s-au adus suficiente dovezi, știu ce înseamnă pentru România, știu că ar putea să fie totul mult prea târziu pentru generația mea, cei care am reușit intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană și am dat o perspectivă țării și poporului, fiindcă totul se va îngheța 5 ani cu domnul Georgescu și va dura apoi 5 ani dezghețul. Unii dintre noi știm toate aceste lucruri, că le-am trăit. Am trăit foarte multe în ultimii 35 de ani de la Revoluție.

În momentul ăsta, poporul e atât de supărat și atât de frustrat pe elita politică, încât e un vot de răzbunare și mai e și această prostie uriașă că votanții lui Călin Georgescu sunt pro-ruși. Nu e adevărat!

Votanții lui Călin Georgescu, sub 6% au încredere în Federația Rusă, 90% sunt cu NATO și Uniunea Europeană. Nu are legătură cu direcția vest a României! Are legătură cu frustrarea față de clasa politică, iar soluțiile date de Călin Georgescu sunt aberante. Cele mai multe sunt aberante... Știți foarte bine cum hotărăște dânsul să rezolve problema Guvernului: ia problema de la Guvern și o dă la popor. Deci nu am ce să comentez.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Suntem mai dezbinați ca niciodată"

Călin Georgescu a declarat astăzi că poporul român este mai unit ca niciodată. Bogdan Chirieac nu poate fi de acord cu acesta și susține că România este extrem de divizată și că, deși Călin Georgescu are abilitatea de a manipula percepțiile populației, realitatea va fi dură.

„Suntem mai dezbinați ca niciodată. Domnul Călin Georgescu are capacitatea să convingă poporul acum, când e soare și lumină afară, că e noapte și e întuneric, sau noaptea la 12 va avea capacitatea să spună poporului, un timp de vreme, că apoi se va trezi și poporul, că e soare afară. Probabil că va trebui să atingem din nou fundul lacului până ne vom ridica din nou la suprafață.

Ceea ce este regretabil este că niciodată în istoria sa, România nu a avut oportunitățile pe care le are astăzi și nici dezvoltarea pe care o are astăzi, dar lumea e prea supărată ca să analizeze și să înțeleagă vorbele astea. Le vom trăi după ce vom vedea ce se întâmplă, când toate investițiile se vor pune la frigider, când companiile străine vor pleca din România, când antreprenorii români vor fi sufocați cu totul de vechilii de la ANAF și din instituțiile de control ale statului nefuncțional, și când totul se va prăbuși, lumea o să spună: „Aoleu, dar ne-am trezit!” Va fi cam târziu.”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

