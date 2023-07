Chinezii poartă măști împotriva caniculei. Cum arată noile piese vestimentare și cât de asemăntoare sunt cu măștile Covid-19 / foto

Manechine cu accesorii de protecție solară sunt expuse într-un magazin dintr-un centru comercial din Beijing, pe fondul unei alerte de caniculă în China, scrie Headtopics.

Cu temperaturi de peste 35 Celsius și cu recorduri doborâte în multe părți ale țării, rezidenții și vizitatorii au început să poarte ventilatoare portabile și să-și acopere pentru a evita bronzarea. Unele pălării au chiar ventilatoare încorporate.

Cagulele, sau măștile faciale complete cu găuri pentru ochii și nas, pelerinele care acoperă brațele, precum și pălăriile cu boruri largi și jachetele ușoare din țesătură rezistentă la UV au devenit deosebit de populare în China.

„Comparativ cu înainte de pandemie, acum doi sau trei ani, anul acesta este mult, mult mai bun decât în anii precedenți. Volumul vânzărilor a crescut cu siguranță mult în acest an“, a spus o vânzătoare.

Sun protection becomes all the rage in China as temperatures soar https://t.co/LWPqWdAHjt pic.twitter.com/qr2ckyFCbS