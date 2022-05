China, mesaj pentru Occident: Să nu toarne gaz pe focul conflictului din Ucraina

Toate părțile interesate ar trebui să depună eforturi pentru a rezolva conflictul din Ucraina în mod pașnic prin negocieri și nu pentru a escalada tensiunile, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, într-o conversație telefonică cu omologul său francez, Catherine Colonna, a anunțat Ministerul chinez de Externe, scrie Interfax.



„Este imperativ ca toate părțile să lucreze împreună și să facă mai mult pentru a promova pacea și a avansa negocierile, mai degrabă decât să toanr gaz pe foc”, a spus diplomatul chinez.

Ministrul chinez de Externe: China va continua să joace un rol constructiv cu propriile sale metode

El a menționat că în prezent „situația din zona de conflict devine din ce în ce mai complicată și tinde să dureze”. În aceste condiții, trebuie „să fim vigilenți împotriva confruntării lagărelor”, să stabilim coordonarea și cooperarea pentru încetarea rapidă a focului și instaurarea păcii.



„China va continua să joace un rol constructiv cu propriile sale metode”, a asigurat Wang Yi.



Un mesaj despre conversația dintre Wang Yi și Catherine Colonna a fost postat joi pe site-ul Ministerului chinez de Externe.

Rusia a susținut primele exerciții militare alături de China de la începutul războiului din Ucraina

Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun de la începutul războiului din Ucraina, relatează The New York Times, citat de Mediafax. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru The New York Times că specialiștii au urmărit exercițiul militar din nord-estul Asiei, în timp ce președintele SUA, Joe Biden, se întâlnea la Tokyo cu liderii Australiei, Indiei și Japoniei.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Rusia și China au trimis bombardiere deasupra Mării Japoniei, iar avioanele au continuat spre sud, spre Marea Chinei de Est, potrivit Sky News.

Oficialii sud-coreeni au confirmat între timp că două avioane militare din China și patru aparate de luptă din Rusia au intrat în zona lor. Exercițiul militar comun pare a fi un semn al legăturilor puternice menținute între China și Rusia, în ciuda războiului în curs de desfășurare din Ucraina.

Anterior, ministrul de externe din Rusia, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova se va concentra pe dezvoltarea legăturilor cu China. Diplomatul a spus că obiectivul Kremlinului este de a dezvolta legăturile cu China, după ce Occidentul a adoptat o „poziție de dictator" în urma războiului din Ucraina. Vezi mai mult AICI.

