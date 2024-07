Chill Lounge la Electric Castle: Prima zonă de reducere a riscurilor legate de alcool în festivalurile din România

Participanții la Electric Castle 2024 pot să își evalueze raportul pe care îl au cu alcoolul, într-o zonă special amenajată de către clinica Aliat, și tot acolo vor primi informații utile și recomandări despre cum își pot proteja sănătatea.

"CORTUL DE CHILL BY ALIAT - primul și singurul program de Harm Reduction (reducere a riscurilor legate de consumul de alcool) în spații recreaționale din România ajunge pentru prima oară la Electric Castle, sub numele de CHILL LOUNGE. Va fi amplasat în zona de camping a festivalului până duminică și va fi o zonă în care festivalierii pot lua o pauză și pot beneficia de informare și consiliere cu privire la distracție în siguranță #safefun.



Festivalierii care participă săptămâna aceasta la Electric Castle, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, organizat pe domeniul Bonțida de lângă Cluj-Napoca, vor avea parte în premieră de o zonă safe&chill - CHILL LOUNGE by Aliat ONG and EC, până duminică după-amiază, 21 iulie. La cortul CHILL LOUNGE, o suprafață de 120 mp cu zone de relaxare, festivalierii vor putea să își evalueze “relația” cu alcoolul prin teste și jocuri interactive, alături de o echipă de aproape 20 de specialiști și voluntari ai Asociației ALIAT pentru Sănătate Mintală.

De exemplu, își vor putea evalua consumul personal de alcool cu Testul AUDIT, un instrument științific creat de Organizația Mondială a Sănătății, și își vor putea măsura singuri cantitatea de alcool consumată la Drink-O-Meter, instrument creat special pentru acest festival. În plus, vor primi informații utile și recomandări despre cum își pot proteja sănătatea și pot beneficia și de intervenții scurte și consiliere 1 to 1 din partea specialiștilor ALIAT." spun reprezentanții Aliat.

“Aceasta este o intervenție de pionierat în România, cu scopul de a reduce riscurile asociate consumului abuziv de alcool și altor comportamente periculoase ce pot avea loc în astfel de spații recreaționale. Este prima oară când o astfel de intervenție de testare și psihoeducație ajunge la unul dintre marile festivaluri de muzică de la noi și suntem entuziasmați să putem oferi un astfel de program, care, în alte țări, a devenit deja normă”, explică psihoterapeutul Viorel Roman, Director Executiv la Asociația ALIAT pentru Sănătate Mintală.

"Testul AUDIT, urmat de intervenția scurtă, salvează vieți – poate preveni 1 din 3 decese cauzate de consumul problematic de alcool și e nevoie de 282 de astfel de intervenții scurte pentru a salva o viață în fiecare an, potrivit studiilor internaționale de impact. Cortul de Chill by Aliat a fost lansat în 2013 în cadrul proiectului Alcohelp, derulat din 2009 de ALIAT ONG. Acest program unic de harm reduction a adunat în total, până acum, 17 ediții (Padina Fest 2013, 2014, Vama Veche 2015-2023), cu peste 33.000 de vizitatori ai Cortului de Chill, peste 3.700 de evaluări AUDIT ale consumului de alcool și intervenții scurte în rândul populației, și peste 1.200 de ore de consiliere psihologică, socială și medicală.", se arată în comunicatul Aliat.

