Centura de siguranță a locuinței. Avramescu, ASF: Degeaba te chinui o viață întreagă să ai o casă, dacă nu...

Gabriel Avramescu a vorbit, în cadrul conferinței ”CE (CINE) ÎI CONVINGE PE ROMÂNI SĂ NU-ȘI ASIGURE LOCUINȚELE”, despre importanța asigurărilor pentru locuințe.

Acesta a precizat că s-au făcut eforturi prin campanii de informare, cum ar fi ”caravanle PAD”. Avramescu a lansat un semnal de alarmă declarând că ”e nevoie de o reașezare a legislației și o regândire, astfel încât sistemul de colectare și de încasare a acestei polițe PAD să treacă prin autoritatea locală”.

Prim-vicepreședintele ASF a mai menționat că asigurarea este ”o centură de siguranță a proprietății” și că ”degeaba te chinui o viață întreagă să ai o casă, dacă tu nu îți pui și această cupolă a asigurării”.

De asemenea, Avramescu a atras atenția și asupra unui alt aspect cu privire la clădirile guvernamentale neasigurate.

„Și eu am fost prefect de Galați în 2020, așa că știu și eu ce înseamnă un cod roșu în zona respectivă și știu cum trebuie să treci peste el și nu e o noutate pentru că istoric, dacă ne aducem aminte, acolo este zona Nămoloasa care avea o importanță strategică la un moment dat și are în continuare. Așa că nu e ca și cum n-am ști că în zona respectivă pot apărea oricând inundații sau pot să apară oricând fenomene extreme.

Implicarea autorităților județene

(...) Trebuie să recunoaștem că s-au făcut eforturi timp de 15-16 ani. Au fost campanii de informare, am avut caravane PAD, suntem în al 7-lea an de caravana PAD în care mergem în fiecare județ, facem întâlniri cu primari, acolo unde am avut autorităților județene, am avut participanți din toate mediile și am reușit să transmitem un mesaj. Anul acesta a început la Ilfov și acolo unde a existat implicarea consiliului județean s-au văzut rezultate. Avem și alte județe în care nu a existat o astfel de implicare și, din păcate, nu prea am avut nici participanți. De exemplu, pe 14 noiembrie avem la Galați planificarea și sperăm ca acolo să avem susținerea și implicarea autorităților județene, astfel încât să participe toți primarii la această întâlnire și să transmitem mesajul cât mai aproape de cetățeni.

Nu sunt chestiuni care sunt noi, nu sunt chestiuni de care nu se știe, sunt aspecte care, într-adevăr, au încercat să fie corectate de-a lungul timpului. Îmi aduc aminte de dezbaterile de anul trecut din Parlament pentru că eram în Comisia de Administrație Publică, atunci când, într-adevăr, au fost inclusiv din partea structurilor asociative ale UAT-urilor puncte de vedere contrare punctului de vedere exprimat astăzi de domnul Toma. Tocmai de asta eu mă bucur că există o astfel de deschidere din partea asociației municipiilor pentru că domnul Toma este președintele Asociației Municipiilor din România. Cred că pe viitor e nevoie, așa cum a spus și domnul consilier de stat, domnul Spătaru, e nevoie de o reașezare a legislației și o regândire, astfel încât sistemul de colectare și de încasare a acestei polițe PAD să treacă prin autoritatea locală.

Taxe, impozite și asigurare

Până la urmă este în atributul Parlamentului de a modifica legea, astfel încât să existe posibilitatea ca atunci când îți plătești taxele și impozitele locale să plătești și această asigurare care până la urmă este o centură de siguranță a proprietății. Degeaba te chinui o viață întreagă să ai o casă, dacă tu nu îți pui și această cupolă a asigurării care să îți garanteze o recuperare a prejudiciilor în cazul în care se întâmplă o nenorocire. Și eu sunt din Buzău și știu ce însemnă riscul unui cutremur. N-am mai avut un cutremur major, dar, Doamne ferește, se întâmplă un cutremur major și atunci să mutăm toată această presiune pe bugetul de stat. Păi de unde să avem fonduri să acoperim toate prejudiciile care ar putea să vină în zona asta?

Mai e un aspect. Nu știu dacă există în momentul ăsta o bază de date a tuturor clădirilor guvernamentale care sunt asigurate pentru că din ce știu și îmi aduc aminte nu prea a existat o practică nici a statului român să își asigure imobilele. Ori cred că înainte de a începe să ne sancționăm cetățenii, mai întâi trebuie să ne uităm în grădina statului și să începem să încheiem asigurări pentru clădirile publice pentru că și acolo va fi nevoie de o astfel de reașezare. În cazul unui dezastru e nevoie și ca statul să fie sprijin în repararea prejudiciilor”, a transmis Avramescu.

Urmărește conferința completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News